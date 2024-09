Kühlung, Wärme und Massage: Das versprechen die neuen Recovery-Tools von Nike und Hyperice

Worin unterschieden sich Amateur-Athletinnen und Athleten am stärksten von Profis? Genau, in der Qualität ihrer Erholung. Die Brands Nike und Hyperice haben jetzt gemeinsam zwei neue Tools entwickelt, die bei der Recovery und der Vorbereitung aufs Training helfen sollen.

Von aussen sehen sie aus wie futuristische Sneaker, doch im Inneren versteckt sich in den neuen Boots vom Sportkonzern Nike und dem Recovery-Spezialisten Hyperice ein ausgeklügeltes System aus luftgesteuertem Druck und wärmeerzeugenden Panels.

Fürs Aufwärmen und die Erholung bietet der batteriebetriebene Schuh eine Kombi aus Wärme und Massage.

Quelle: Hyperice

Das zweite Produkt aus der Kollaboration, die Weste, wirkt so, als könne sie locker in der Garderobe eines Raumschiffs hängen. In ihr befinden sich High-Tech-Mechanismen zur Temperaturregulierung.

Gut temperiert: Die Weste wärmt oder kühlt nach Bedarf, um die Vorbereitung auf und die Recovery nach dem Sport zu verbessern.

Quelle: Hyperice

Produkte für die «Pre- und Recovery»

Die beiden Neuheiten konzentrieren sich nicht nur auf die Trainingserholung, sondern auch auf das Aufwärmen. Dessen Bedeutung für die Leistung und Verletzungsprävention rückt zunehmend in den Fokus. «Die Regeneration ist wichtig für alle Athletinnen und Athleten, aber wir merken auch, dass das Konzept der Vorbereitung, der Precovery, genauso wichtig ist», sagt Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation, in einem Medienstatement. «Die Schuhe und die Weste, die wir mit Hyperice entwickelt haben, helfen dabei, den Körper auf Aktivitäten vorzubereiten, egal ob man um einen Titel spielt oder bei der Arbeit viel auf den Beinen ist.»

Angetreten sind Nike und Hyperice, die vor allem durch ihre «Normatec»-Kompressionsmanschetten bekannt sind, mit dem Anspruch, High-Tech-Kleidung und Schuhe zu entwickeln, die sich problemlos in den Alltag von Sportlerinnen und Sportlern integrieren lassen.

Konkret heisst das, dass tropfende Eiswesten und energieschluckende Aufwärmroutinen möglicherweise bald der Vergangenheit angehören. Das kommt vor allem Amateuren zugute. Denn wer, ausser den Profis, hat auf der Ziellinie schon ausreichend Eis und einen Ergometer für die Cool-Downs zur Verfügung.

Die Schuhe erledigen das Aufwärmen vor Wettkampf und Training

Die batteriebetriebenen Schuhe, die entfernt an die Nike Air Mags erinnern, bieten Wärme und eine luftgesteuerte Kompressionsmassage. Dauer, Ort und Intensität können per Knopfdruck gesteuert werden. Kombiniert mit sanftem Druck soll die Wärme tief ins Gewebe von Füssen und Fussgelenken gelangen und so die Mobilität und Durchblutung fördern.

Steuern lassen sich Wärme und Massage unabhängig oder synchron in jedem Fuss per Knopfdruck.

Quelle: Hyperice

Keep cool: Weste mit Temperatursensoren

Die Weste soll die Temperatur des Körpers konstant auf einem selbst gewählten Wert halten können. Das geschieht mithilfe von Temperatur- und Drucksensoren sowie einer Luftblase, die entsprechende Thermalmodule an den Körper oder von ihm wegbewegt. Das soll nicht nur die ideale Wärme oder Kühlung bringen, sondern auch für Komfort beim Tragen sorgen.

Gut vorbereitet auf die Anstrengung und schneller wieder erholt, dabei soll die Weste helfen.

Quelle: Hyperice

Noch sind Weste und Schuhe nur für Spitzenathletinnen und -athleten wie Basketball-Legende LeBron James und die mehrfache Goldmedaillen-Gewinnerin im Siebenkampf, Nafissatou Thiam, verfügbar. Beide trugen sie gemäss Informationen von Hyperice bei der Vorbereitung auf ihre Wettkämpfe an den Olympischen Spielen in Paris. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit für Nicht-Profis sollen laut Unternehmensangaben von Hyperice folgen.