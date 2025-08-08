News & Trends 12 2

Kunst oder Küche? Bitossi Ceramiche mischt beides

Ein Gewürzregal als Kunstwerk? Die italienische Marke Bitossi Ceramiche zeigt, wie das geht.

Bitossi – die Keramikmanufaktur aus Italien mit über 100 Jahren Geschichte – präsentiert in der Galerie Etage Projects Alltagsgegenstände, die zu Kunstwerken werden. Unter dem Titel «To cook a turkey for Thanksgiving» kombiniert die Ausstellung kühle Materialien mit auffälligen Farben und regt dazu an, Gewöhnliches neu zu sehen.

Das Highlight: Gewürze werden Teil der Designs. Als «sensorisches Programm», wie es der Keramikspezialist nennt, stehen sie für Rituale, Erinnerungen und kulturelle Geschichten. Schliesslich kann ein Gewürzregal auch etwas darüber sagen, wer wir sind.

Bittosis Installation in der Etage Projects Galerie. Neben Archivstücken werden auch neue Regale vorgestellt.

Über Bitossi Ceramiche Bitossi Ceramiche wurde 1921 im toskanischen Ort Montelupo Fiorentino gegründet und verbindet seither traditionelles Handwerk mit modernen Ansätzen. Die Marke steht für handgefertigte Keramik mit auffälligen Farben und besonderen Formen. Designer wie Ettore Sottsass haben Bitossi in die Moderne begleitet. Auch heute arbeitet die Marke mit Kreativen wie Arik Levy oder Nathalie du Pasquier zusammen und bringt so immer wieder neue Interpretationen traditioneller Keramikkunst hervor – ihre Stücke sind unter anderem im MoMA oder im Victoria & Albert Museum zu finden.

Neben den skulpturalen Regalen, die vorwiegend aus Aluminium und Schrott-Eisen bestehen, bringt Bitossi auch Archivstücke, die über 100 Jahre Marken-Geschichte feiern, mit. «Die Objekte bewegen sich bewusst zwischen Design und Skulptur, gefangen in einem Zwischenzustand», heisst es im Statement zur Ausstellung, die nur noch bis zum 16. August läuft. Danach? Wandern die Werke in Sammlungen oder Archive. Also entweder noch schnell nach Kopenhagen düsen oder runterscrollen – bevor die FOMO kickt.

Der Grossteil der Regale ist aus Schrotteilen zusammen gebaut. Die Gewürzregale haben einen Ready-Made-Charakter.

Wie wird wohl hiermit ein Gericht aufgepeppt?

Jedes Regal verrät etwas über die Vorlieben in der Küche, … … während die ungewöhnliche Regalform Fragen aufwirft.

Dieser Artikel gefällt mir! 12 Personen gefällt dieser Artikel







