Lebensgefahr: Verbraucherschützer warnen vor zwei Kindersitzen

Stiftung Warentest, ADAC und TCS raten dringend davon ab, die Kindersitze Chipolino Olympus i-Size und Reecle 360 zu benutzen. Beide wurden bei einem Crashtest aus ihrer Verankerung gerissen.

Die zwei drehbaren Kindersitze Chipolino Olympus i-Size und Reecle 360 haben bei einem frontalen Crashtest versagt. Ist das Kind rückwärtsgerichtet angeschnallt, können die Sitz­schalen beim Aufprall von der Isofix-Unter­konstruktion abreissen und durch das Fahrzeug geschleudert werden. Aus diesem Grund warnen TCS, ADAC und Stiftung Warentest bereits vor Veröffentlichung ihrer ausführlichen Testergebnisse am 21. Oktober.

Chipolino Olympus i-Size Wie ADAC und TCS schreiben, wurde der Chipolino Olympus i-Size vom Hersteller inzwischen aus dem Verkauf genommen. Trotzdem könnten noch Restbestände gehandelt werden. Bei Galaxus ist das nicht der Fall. Dieses Modell lässt sich über den Namen eindeutig identifizieren.

Der Chipolino Olympus i-Size mit einem elf Kilogramm schweren Dummy.

Quelle: TCS

Reecle 360: Prüfsiegel kontrollieren Das zweite beanstandete Modell wird nicht nur unter dem Namen Reecle 360, sondern auch als ZA10 i-Size und 946i i-Size sowie möglicherweise unter weiteren Bezeichnungen verkauft. Aus diesem Grund raten die Tester, bei Verdacht das Prüfsiegel unter dem Sitz zu kontrollieren: Betroffen sind Modelle mit der Zulassungsnummer E8 – 0313715.

Der Reecle 360 mit einem 15 Kilogramm schweren Dummy.

Quelle: TCS

Eltern müssen auf Kulanz hoffen Wer nun sein Geld zurück will, steht vor einem Problem. Denn die bemängelten Modelle erfüllen grundsätzlich die gesetzlichen Anforderungen. Sie haben in einem anspruchsvolleren Prüfverfahren, das sich an den Euro-NCAP-Standards für Fahrzeuge und simulieren Unfälle orientiert, versagt. Aus diesem Grund wird Eltern empfohlen, den jeweiligen Händler zu kontaktieren und um Kulanz zu bitten. In Deutschland könne laut ADAC eventuell ein Sachmängelhaftungsanspruch geltend gemacht werden.

Titelbild: TCS

