Lego erkennt ihn nicht wieder – Stein Nils wird zur Zielscheibe

Lego hat rechtliche Schritte gegen das niederländische Unternehmen Betonblock (heisst wirklich so) eingeleitet, weil dieses Stahlformen für Betonblöcke herstellt, die in Form und Bezeichnung den Lego-Steinen ähneln und diese Ähnlichkeit in der Beschreibung explizit benennt. Die Firma Lego befürchtet, dass die Verwendung ihres Namens und Designs in diesem Zusammenhang ihrem Markenimage schaden könnte. Betonblock argumentiert hingegen, dass weder Verwechslungsgefahr bestehe noch ein Imageschaden für Lego bewiesen sei und wirft Lego Schikane vor.