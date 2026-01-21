News & Trends 7 5

Lego ist auf den Hund gekommen

Der Klemmbaustein-Konzern hat ein neues Icons-Set vorgestellt: Es ist ein junger Hund, genauer gesagt ein Golden Retriever, bestehend aus 2102 Teilen. Wird die Kundschaft dem Hundeblick widerstehen können?

Dieser Beitrag wird schlafende Hunde wecken. Er könnte dazu führen, dass du einen Haben-Will-Reflex verspürst. Der von Lego für den 1. Februar angekündigte Golden-Retriever-Welpe dürfte ein kommerzieller Selbstläufer sein, sobald er von der Leine gelassen wird.

Von der unverbindlichen Preisempfehlung von 140 Euro solltest du dich nicht ans Bein gepisst fühlen. Die Erfahrung zeigt, dass die Sets schnell auch günstiger zu haben sind. Vor allem, weil Lego das Set von Anfang an nicht exklusiv im eigenen Shop anbietet. Es wird über kurz oder lang also auch bei uns im Shop herumhecheln.

Trotzdem lohnt sich ein Blick darauf, was du für den doch ordentlichen Haufen Geld bekommst. Lego betont einige besondere Features:

Kopf, Ohren und Schwanzspitze sind beweglich; damit kannst du den Welpen so zurechtbiegen, dass er verschiedene Gefühle ausdrückt.

Die Zunge hängt defaultmässig aus dem Maul. Du kannst sie aber auch abnehmen und in einem Fach im Rücken verstauen.

Der Retriever-Welpe kann Pfötchen geben, denn eine der Vorderpfoten ist beweglich. Die Unterseite der Pfote ist mit rosa Fliesen bestückt. So siehst du nicht die hässliche Unterseite von Lego-Platten.

Na, wird da jetzt schon der Hund in der Pfanne verrrückt? Dabei habe ich noch gar nicht erzählt, dass das Modell auch ein Halsband hat und laut Lego zwei weitere unschlagbare Vorteile: Es lässt sich abstauben und wächst nicht.

Andere Hunde von Lego

Wenn du dich in der Lego-Welt auskennst, wirst du wissen, dass der neue Retriever-Welpe natürlich nicht das erste Hundemodell ist. In der Disney-Collection gibt es seit letztem Jahr einen Welpen aus dem Film «101 Dalmatiner».

Mit knapp 30 Zentimetern Höhe ist er ähnlich gross. Auch dieser Welpe wird sitzend dargestellt. Die Zunge zum An- und Abstecken gab es damals auch schon, ebenso das Halsband.

Bei Kindern dürfte ein weiterer Lego-Vierbeiner bekannt wie ein bunter Hund sein: der «verspielte Welpe». Im 3-in-1-Set wird aus dem kleinen 336-teiligen Racker durch Umbau eine Ente oder ein Eichhörnchen.

Noch weniger Teile hat das Creator-Set für kleinere Kinder. Das Dackel-ähnliche Hündchen kann zu einem Bären oder einem Eichhörnchen umgestaltet werden.

Okay, ich glaube, ich habe ausreichend Hunde-Sprichwörter und -Redewendungen benutzt, um diesen Beitrag hier abschliessen zu können. Muss jetzt mal raus, Gassi gehen.

