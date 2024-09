Lego Technic McLaren P1 brettert über Rennstrecke von Silverstone

Lego hat eine fahrbare Version des McLaren P1 aus Technic-Elementen gebaut. F1-Fahrer Lando Norris hat das Modell auf der Silverstone-Rennstrecke getestet.

Lando Norris, gekleidet in seinen McLaren-Rennanzug, drückt das Gaspedal durch. Vor ihm die legendäre Silverstone-Rennstrecke. Unter seiner Kontrolle rollt ein Fahrzeug, das nicht aus Kohlefaser, sondern aus Lego-Steinen gebaut ist. Mit präziser Lenkung nimmt er die erste Kurve und beweist damit, dass dieser Lego Technic McLaren P1 mehr ist als nur ein Ausstellungsstück.

Das Auto besteht aus 342 817 Technic-Elementen und wiegt etwa 1220 Kilogramm. Es ist das erste seiner Art, das eine vollständige Runde auf einer Rennstrecke fahren kann. Am Bau des Lego-Rennwagens waren 23 Leute involviert und investierten insgesamt 8344 Stunden in die Entwicklung. Über Spitzengeschwindigkeit und Rundenzeit ist nichts bekannt, doch an die Bestzeit von Silverstone wird es bestimmt nicht kommen.

Der McLaren P1 ist das erste Fahrzeug aus Lego, das eine Runde auf einer Rennstrecke absolviert hat.

Quelle: Lego

Deutlich günstiger und einfacher im Bau ist das Technic-Modell des McLaren P1 im Massstab 1:8. Es besteht aus 3839 Teilen und hat zahlreiche Funktionen wie ein 7-Gang-Getriebe mit Schaltwalze, Radaufhängungen, einen V8-Kolbenmotor, einen verstellbaren Heckflügel und hochklappbare Schmetterlingstüren.

