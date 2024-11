Lian Li DK-07: Tischgehäuse für zwei Systeme

Der taiwanesische Hersteller Lian Li hat ein Tischgehäuse veröffentlicht, das zwei PCs aufnehmen kann. Das edle Teil hat aber seinen Preis.

Das DK-07 ist nicht das erste Tischgehäuse von Lian Li. Es tritt die direkte Nachfolge des DK-05 an. In diesem konntest du ebenfalls zwei PCs verbauen. Äusserlich verändert sich vor allem die Grösse der Glasfläche. Statt der ganzen Oberfläche besteht beim DK-07 nur noch der Teil oberhalb der PC-Komponenten aus Glas. Sonst bietet es viele Quality-of-Life-Verbesserungen.

Zwei E-ATX-Systeme

Der Tisch ist 1480 Millimeter lang und 805 Millimeter breit. In der Mitte befindet sich auf 950 Millimetern Länge das 6 Millimeter dicke Sicherheitsglas. Die Seiten sind aus gebürstetem Aluminium. Höhenverstellbar ist der Lian Li DK-07 ebenfalls: Von 676 Millimetern fährst du ihn bis 1162 Millimeter in die Höhe.

Der Innenraum bietet einen flexiblen Aufbau für ein oder zwei Systeme – je bis E-ATX-Mainboards. Selbstverständlich können auch zwei ATX-Netzteile verbaut werden. Zudem bietet das DK-07 Platz für mehrere Radiatoren mit bis zu 480 Millimeter Kantenlänge. Bis zu 17 Lüfter oder zehn 3,5-Zoll-HDDs und sechs 2,5-Zoll-SSDs können installiert werden. Die maximale GPU-Länge beträgt 383 Millimeter – damit passen auch die meisten High-End-Modelle rein.

Bei den Anschlüssen stehen zwei Mal USB-C 3.2 Gen 2x2 zwei Mal USB-A 3.1 sowie ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung. Ebenfalls an Bord ist ein induktives Ladepad, das bis zu 20 Watt liefert. An diesem befinden sich zusätzlich ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss.

Unbestätigte Optionen

Lian Li hat den DK-07 zum ersten Mal an der Computex 2023 gezeigt. Damals noch als Prototyp. Im Frühjahr hat er ihn dann an der hauseigenen Messe offiziell vorgestellt. Im Vergleich zum vorgestellten Modell und dem Prototypen bietet das Tischgehäuse seitlich neu Schubladen. Dafür fiel ein Becherhalter mit Kühl- und Wärmefunktion dem Rotstift zum Opfer.

Bei der Vorstellung wurde ebenfalls eine Luxusversion gezeigt, die ein transparentes OLED-Display unterhalb der Glaseinheit verbaut hatte. Auch von einer Version mit intelligentem Glas, das sich auf Knopfdruck tönen lässt, hat der Hersteller damals gesprochen. Auf der Homepage von Lian Li fehlt von beiden derzeit jede Spur. Dies, obwohl etwa im Review des Youtube-Kanals GGF Events das Display gezeigt wird.

Das Gehäuse ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1400 US-Dollar erhältlich – zumindest in Asien und den USA. In Europa ist das Tischgehäuse noch nirgends gelistet. Beim Preis gibt der Hersteller 1400 US-Dollar an. Ob und wann es bei uns erhältlich ist, ist noch nicht bekannt.