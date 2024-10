Lip-Plumper im Stiftung Warentest: Nur zwei von zehn überzeugen

Die Stiftung Warentest hat zehn Lip-Plumper untersucht. Acht von ihnen überstanden die erste Testrunde nicht.

Lip-Plumper sind Lipglosse mit Inhaltsstoffen wie Chili, Pfeffer oder Menthol, die deine Lippen kurzfristig aufpolstern sollen. Die Stiftung Warentest hat sich nun zehn Lip-Plumper genauer angesehen. Ergebnis: Es konnten nur zwei Stück überzeugen – nämlich der «Chili & Ginger Natural Airless Lip-Plumper» von Hipi Faible und der «Cooling Lip Booster» von Lavera.

Lippenpflege Verfügbarkeit unbekannt Hipi Faible - Lip Plumper Chili & Ginger Pflegestift 1

So wurde getestet

Für die Untersuchung wurden zunächst die Lip-Plumper auf kritische Inhaltsstoffe untersucht.

Hier flogen bereits acht der zehn Testobjekte raus. Gefunden wurde in einigen Produkten unter anderem Titan­dioxid. Es steht im Verdacht, das Erbgut zu verändern. Seit 2022 ist der Stoff in der EU in Lebensmitteln verboten. Zwar darf Titan­dioxid weiter in Kosmetika verwendet werden, doch die Tester waren der Meinung, dass man es beispielsweise durch Ablecken der Lippen verschlucken könne.

So fielen etwa der «Plump it up Lip Booster» von Catrice, «What The Fake» von Essence und der «Duck Plump» von NYX durch. Im «Rival loves me Lip-Plumper» von Rossmann fand das Labor neben Titanoxid und auch Paraffin sowie mikrokristallines Wachs. Die gesundheitlichen Folgen solcher Stoffe seien nicht abschließend geklärt.

Die restlichen zwei unbedenklichen Plumper kamen für eine weitere Prüfrunde ins Labor. Zehn Probandinnen trugen die Produkte auf und ließen das Ergebnis durch Fachleute beurteilen. Zum Vergleich trugen sie herkömmliches Lipgloss auf.

Das Ergebnis: Im Vergleich zu herkömm­lichem Lipgloss pols­terte der Plumper von Hipi Faible die Lippen der Frauen deutlich auf. Seine Wirkung soll etwa eine Stunde anhalten. Verantwortlich für den Effekt sind die in ihm enthaltenen 1,8 Milligramm des Chili-Wirkstoffs Capsaicin.

Bei dem Produkt von Lavera war der Effekt etwas stärker als beim Vergleichsgloss. Hier sollen Menthol und Hyaluronsäure diesen Effekt erzielen.