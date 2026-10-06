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«Lucky Luke» wird unfreiwillig zum Heiligen

Im 103. Abenteuer gründet sich ein religiöser Kult um den berühmten Cowboy. «Heiliger Lucky!» erscheint Anfang November und greift Leichtgläubigkeit und religiösen Fanatismus auf.

Eigentlich will Lucky Luke nur einen Reverend vor einer Bande Desperados retten. Der Prediger erkennt darin jedoch eine größere Chance: Er erklärt den Cowboy kurzerhand zum Heiligen und gründet mit dem «Lukismus» eine eigene Religion. Schon bald verbreitet sich der neue Kult und beschert Lucky Luke Anhänger, auf die er gerne verzichten würde.

Auf dem Cover von Band 103 «Heiliger Lucky!» begegnet Lucky Luke seinem deutlich frommeren Ebenbild.

Quelle: Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

Hinter «Heiliger Lucky!» stehen erneut Szenarist Jul und Zeichner Achdé. Für das Duo ist es das sechste gemeinsame reguläre «Lucky Luke»-Abenteuer. Beim Vorgänger «Letzte Runde für die Daltons» geriet der Cowboy mitten in einen Bierstreik und sollte zwischen Gewerkschaftern und einem mächtigen Brauereibesitzer vermitteln.

Vom Klassenkampf zum Personenkult

Auch diesmal greift Jul ein gesellschaftliches Thema auf. Der französische Verlag Dargaud nennt Leichtgläubigkeit und religiösen Fanatismus als zentrale Motive des Albums. Egmont spricht von einem Kult um Lucky Luke und von fanatischen Anhängern, denen der Cowboy möglichst schnell entkommen will.

Die Anhänger begrüßen ihren «Propheten». Lucky Luke und Jolly Jumper reagieren deutlich weniger begeistert.

Quelle: Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

Damit rückt Lucky Luke selbst stärker ins Zentrum der Satire. Üblicherweise beobachtet und kommentiert der Lonesome Cowboy die Eigenheiten seiner Umgebung eher aus einer gewissen Distanz. In «Heiliger Lucky!» wird ausgerechnet seine eigene Person zur Projektionsfläche für die Überzeugungen anderer.

Ganz losgelöst von der Gegenwart dürfte das Thema nicht sein. Egmont kündigte bereits an, dass Jul im neuen Abenteuer auch politische Entwicklungen in Regionen des ehemaligen Wilden Westens aufgreift. Passend dazu erscheint die deutsche Ausgabe am 3. November 2026. Dabei werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der Senatssitze neu vergeben. Wie konkret der Comic auf aktuelle politische oder religiöse Bewegungen anspielt, verrät Egmont bislang nicht.

Der Abschluss eines Jubiläumsjahrs

«Heiliger Lucky!» erscheint am 3. November als 103. Band der deutschen «Lucky Luke»-Reihe. Das Hardcover kostet in Deutschland 15 Euro und in der Schweiz 21,50 Franken. Für das Softcover verlangt Egmont 8,99 Euro beziehungsweise 16,90 Franken. Beide Ausgaben umfassen 48 Seiten.

Seit 1983 steckt Lucky Luke statt einer Zigarette einen Strohhalm zwischen die Lippen. Morris erhielt dafür später sogar eine Medaille der WHO.

Quelle: Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

Egmont begleitet das 80-jährige Jubiläum mit mehreren Sonderveröffentlichungen. Bereits im März erschien mit «Dakota 1880» eine neue Hommage von Appollo und Brüno. Im Juni folgte «Die Grimm Brothers» von Flix und Reinhard Kleist. Solche Hommagen geben anderen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, Lucky Luke außerhalb der regulären Reihe in ihrem eigenen Stil zu interpretieren.

Auch mehrere Ausstellungen begleiten das Jubiläumsjahr. In der Schweiz zeigt das Schloss St-Maurice im Wallis noch bis zum 22. November eine «Lucky Luke»-Ausstellung. In Berlin läuft seit Anfang Oktober die Ausstellung «Lucky Luke. Morris’ einsamer Westernheld». Dort sind rund 80 originale Comicseiten und Coverzeichnungen von Morris zu sehen.

Titelbild: Lucky Comics ©2026/Story House Egmont

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