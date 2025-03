News & Trends 7

Mammut und Assos bieten Kleidung für Bike-Abenteuer in den Bergen

Bikewear-Anbieter Assos und Bergsport-Spezialist Mammut machen gemeinsame Sache. Für eine neue Kollektion fürs Bikepacking und Gravelbiking bündeln sie ihre Expertise und bieten Kleidung für Outdoor-Abenteuer auf zwei Rädern an.

Für Velofahrer, die es in die Berge oder auf mehrtägige Touren zieht, bieten die Sportbekleidungshersteller Assos und Mammut ab Mitte April neue, leichte und schnelltrocknende Outdoorbekleidung an. Assos brachte bei der Kollektion seine Expertise in der Radsportbekleidung ein. Mammut steuerte sein Wissen in der Bergsport- und Outdoorbekleidung bei, wie die Brands in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Die Kleidung soll sich vor allem fürs Gravelbiken und für mehrtägige Bikepacking-Touren eignen. Für diese Zwecke sei sie leicht, feuchtigkeitsregulierend und einfach zu verstauen.

Die neue Velokleidung soll für längere Touren mit Temperaturschwankungen gemacht sein.

Da das Schichtenprinzip besonders bei längeren Touren und Fahrten mit Temperaturschwankungen wichtig ist, besteht die Assos-X-Mammut-Kollektion unter anderem aus Bib-Shorts, Baselayers, Jerseys, einer isolierten und windabweisenden Weste sowie einer wärmenden Jacke, die sich für kühlere Stunden im Sattel und nach der Tour eignet.

Wärmt während der Tour und in den Stunden danach.

Quelle: Mammut

Grenzen zwischen Radsport und Outdoor-Erlebnis sollen fliessender werden

«Bei Assos suchen wir stets neue Wege, um Radfahrer und Radfahrerinnen zu inspirieren und sie mit der Natur in Berührung zu bringen», schreibt Edwin Navez, CEO von Assos, in der Medienmitteilung. «Die Partnerschaft mit Mammut ermöglicht es uns, die Grenzen des Möglichen zu erweitern», setzt er hinzu.

Die leichte Jacke soll Schutz vor Wind und Regen bieten.

Quelle: Mammut

Die neue Kollektion kommt am 16. April auf den Markt. Ob und wann wir sie im Sortiment haben, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Mammut

