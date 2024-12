Mann, der kein Spanisch spricht, gewinnt spanische Scrabble-Meisterschaft

Ein Neuseeländer, der kein Spanisch spricht, hat die spanische Scrabble-Meisterschaft für sich entschieden. Ein solch kurioser Sieg gelang ihm nicht zum ersten Mal.

«Hola», «Gracias», «Paella»… Die meisten Menschen können ein paar spanische Vokabeln, doch für eine Meisterschaft im Scrabble reicht es selbst den sprachbegabtesten Talenten nicht. Anders beim Neuseeländer Nigel Richards: Er kann zwar kein Spanisch, hat aber dennoch die diesjährige spanische Meisterschaft in Scrabble gewonnen. Dies berichtet der englische Guardian.

Das Turnier fand mit 145 Teilnehmern in Granada statt. Insgesamt gab es 24 Runden, bei denen aus zufällig gezogenen Buchstaben Wörter gelegt werden mussten. Davon gewann er 23 Runden, unter anderem gegen Kontrahenten aus Argentinien, Venezuela, Spanien und Kolumbien.

Richards ist gut darin, seine Kontrahenten zu verwirren

Benjamín Olaizola hat den zweiten Platz belegt. Dem spanischen Sender La Cadena Ser sagte er, dass Richards ein «begnadeter Mann» mit «sehr speziellen Fähigkeiten» sei. Demnach mache der Sieger oft unerwartete Züge, um seine Gegner zu verwirren.

Für die Vorbereitung hatte Richards scheinbar die spanische Scrabble-Wörterliste auswendig gelernt und damit schon ein Jahr zuvor begonnen.

Der Neuseeländer Nigel Richards gilt als einer der besten Scrabble-Spieler der Welt .

Auch die französische Meisterschaft gewann er bereits zwei Mal

Es ist auch nicht das erste Mal, dass der 57-Jährige ein Scrabble-Turnier in einer für ihn fremden Sprache für sich entscheiden konnte: Laut des englischen Independent-Magazins hat er rund 200 Turniere gewonnen. 2015 und 2018 gewann er die französische Meisterschaft im Scrabble, obwohl er die Sprache kaum spricht.

Eine enge Freundin von Richards, Liz Fagerlund, sagte dem Medium New Zealand Harald dazu: «Er hat einfach die Wörter gelernt. Er weiß aber nicht, was sie bedeuten und wäre nicht in der Lage, ein Gespräch auf Französisch zu führen.» Dabei hatte er nur neun Wochen lang geübt. Vier Mal gewann er außerdem die englische Weltmeisterschaft.

Richards spielt seit gut 30 Jahren und gilt als einer der besten Spieler weltweit. Wie Liz Fagerlund weiter sagte, verstehe er selbst den ganzen Wirbel nicht und weigert sich trotz zahlreicher Anfragen, mit Journalisten zu sprechen.

