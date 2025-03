News & Trends 22 2

Mario Kart wird Realität – Lego bringt das Kult-Kart ins Wohnzimmer

Erwachsene Lego- und Nintendo-Fans haben Grund zur Freude: Das Kultfahrzeug aus Mario Kart wird Realität – als aufwendig gestaltetes Lego-Modell für zu Hause. Die Community ist begeistert.

Als langjähriger Lego- und Nintendo-Enthusiast freut es mich ganz besonders, dass Lego mit dem Set 72037 eines der kultigsten Fahrzeuge der Videospielgeschichte als Bausatz veröffentlicht. Das Set umfasst 1 972 Teile und richtet sich an Fans ab 18 Jahren. Fertig aufgebaut misst das Modell rund 22 Zentimeter in der Höhe, 19 Zentimeter in der Breite und 32 Zentimeter in der Tiefe – ideal für die Ausstellung in der Vitrine oder auf dem Regal.

Dank dem bewegbaren Ständer kannst du den Kart von Mario in verschiedenen Posen aufstellen.

Quelle: Lego

Eine bewegliche Figur ohne Aufkleber

Die detaillierte, bewegliche Mario-Figur ist das Herzstück des Sets: Kopf, Arme und Hände lassen sich flexibel positionieren, sodass das Modell sowohl in Aktion als auch als Sammlerstück im Regal eine gute Figur macht. Gelungen finde ich den enthaltenen Präsentationsständer, der es erlaubt, das fertige Kart in dynamischen Rennposen aufzustellen. Ein besonderes Highlight: Lego verzichtet bei diesem Set komplett auf Aufkleber, alle Teile sind bedruckt – ein Wunsch, der in der Community immer wieder geäussert wird.

Als Ausstellungsstück im Regal macht der baubare Mario eine gute Figur.

Quelle: Lego

Veröffentlicht wird das Set offiziell am 15. Mai 2025 zunächst exklusiv im Lego Onlineshop zum Preis von 179 CHF oder 170 Euro. Ab dem 1. Juli 2025 ist das Set dann auch bei uns im regulären Handel erhältlich.

LEGO LEGO Mario Kart™: Mario & Standard-Kart 72037, LEGO Super Mario

Liebe zum Detail – aber Luft nach oben

Die Community zeigt sich überwiegend begeistert. Besonders lobt sie die hohe Detailtreue und die solide Bauqualität, während einzelne Fans bedauern, dass keine zusätzlichen Elemente wie Gleiter oder Power-Ups enthalten sind. Dennoch überwiegt die Vorfreude: Viele äussern bereits den Wunsch, dass Lego auch andere Figuren und Fahrzeuge der Mario-Kart-Welt folgen lässt.

Besonders erfreulich ist, dass alle Steine bedruckt sind und keine Aufkleber zum Einsatz kommen.

Quelle: Lego

Mit dem neuen Super-Mario-Set zeigt Lego ausnahmsweise ein gutes Gespür dafür, was Fans wirklich bewegt – ein detailreiches Sammlerstück, das vermutlich sofort einen Ehrenplatz in vielen Vitrinen einnehmen wird. Bleibt zu hoffen, dass Lego nun dranbleibt und bald weitere Lieblinge wie Luigi oder Yoshi ins Rennen schickt.

Was hältst du vom neuen Set? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare – welche weiteren Mario-Kart-Figuren und Fahrzeuge wünschst du dir in Zukunft von Lego?

Titelbild: Lego

