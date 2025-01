Mattel mischt den Klemmbaustein-Markt auf – oder etwa doch nicht?

Mattel steigt mit einer neuen Marke in den umkämpften Klemmbaustein-Markt ein. Doch statt konkreten Details gibt es bisher nur vage Versprechen. Ist das ein echter Angriff auf Lego?

Die offizielle Pressemitteilung liest sich, als hätte eine KI sie aus einem Generator für übertriebene Unternehmensphrasen erstellt. Mattel spricht von «innovativen Funktionen, Materialien und Techniken», die das Bauen «neu definieren» sollen. Was das bedeutet, bleibt unklar. Es geht offenbar um Klemmbausteine. Wie genau die Steine aussehen, wie sie sich von existierenden Systemen unterscheiden oder warum jemand vom etablierten Angebot zu Mattel wechseln sollte – all das bleibt offen. Stattdessen gibt es vage Versprechen über «höchste Qualität», «präzise Passgenauigkeit» und «stabile Konstruktionen». Alles Dinge, die Lego und viele Alternativen schon längst bieten.

Wozu eine neue Marke, wenn es Mega Construx gibt?

Eine der grössten Fragen: Warum startet Mattel überhaupt eine neue Klemmbaustein-Marke, wo sie doch mit Mega Construx bereits eine haben? Die bestehende Marke ist zwar weniger bekannt als Lego, aber sie hat sich einen Namen mit Lizenz-Sets zu «Halo», «Pokémon» oder «Masters of the Universe» gemacht. Sollte Mattel nicht lieber in Mega Construx investieren, statt von vorne anzufangen? Oder ist dies der subtile Versuch, Mega Construx auslaufen zu lassen?

Günstiger als Lego? Mattel hält sich bedeckt

Mattel betont, dass ihre neuen Sets zu «erschwinglichen Preisen» erhältlich sein werden. Das klingt nach einer Kampfansage an Lego, die für ihre Preispolitik immer wieder kritisiert werden. Doch auch hier gibt es keine konkreten Zahlen. Ist Mattel bereit, wirklich günstiger zu sein? Oder werden die «erschwinglichen Preise» am Ende trotzdem im Bereich der Konkurrenz liegen? Erst die Markteinführung im Sommer 2025 wird zeigen, ob Mattel hier wirklich einen Vorteil bietet oder nur mit leeren Floskeln um sich wirft.

Mehr Fragen als Antworten

Bisher gibt es also kaum Details zu den tatsächlichen Produkten, und der «Mattel Brick Shop» wirkt eher wie eine spontane Idee aus der Marketingabteilung. Falls Mattel es ernst meint, muss das Unternehmen nachliefern: Bilder der ersten Sets, Details zu den Bausteinen und eine klare Positionierung gegenüber der eigenen Marke Mega Construx. Bis dahin bleibt die Ankündigung ein Rätsel ohne viel Substanz.