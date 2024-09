Mehr Details zur Markteinführung der Amflow E-MTBs mit DJI Drive Unit

Der E-Mountainbikehersteller Amflow hat heute die Markteinführung seiner mit Spannung erwarteten PL-Reihe bekannt gegeben. Herzstück der Modelle «PL Carbon» und «PL Carbon Pro» bildet das Avinox Drive System von DJI. Die neuen E-Bikes sind ab Oktober vorerst in Deutschland und Australien und ab November in Grossbritannien erhältlich.

Seit dem vielbeachteten gemeinsamen Auftritt an der diesjährigen Eurobike in Frankfurt wurde die Markteinführung der neuen E-Mountainbikes von Amflow mit der Drive Unit von DJI mit Spannung erwartet. Galaxus hatte darüber berichtet. Nun ist es soweit. Vorerst jedoch nur in Deutschland und Australien sowie in einem zweiten Schritt in Grossbritannien.

Das Avinox Drive System von DJI mit bis zu 105 Nm Drehmoment in den neuen E-MTBs von Amflow.

Leichter Rahmen, starke Leistung

Wie das 2023 gegründete Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, wiegt der Kohlefaserrahmen der beiden Modelle «PL Carbon» und «PL Carbon Pro» 2,27 Kilogramm. Das Herzstück der E-Bikes bildet jedoch das Avinox Drive System von DJI. Dieses soll eine Vielzahl von hochmodernen Technologien sowohl im Software- als auch im Hardware-Design beinhalten. Die Antriebseinheit verfügt gemäss Amflow über ein Getriebe, das ein branchenweit führendes Leistungs-/Grössenverhältnis bietet. Es verfügt über 105 Nm Drehmoment und eine Spitzenleistung von 850 W (Nennleistung von 250 W) bei einem Gewicht von nur 2,52 Kilogramm

Preis und Verfügbarkeit

Das Amflow «PL Carbon (800 Wh)», «PL Carbon Pro (800 Wh)» und «PL Carbon Pro (600 Wh)» sind laut Hersteller ab dem 4. Quartal erhältlich und kosten jeweils 9999 Euro, 9799 Euro und 6499 Euro. Ab wann die Bikes in der Schweiz verfügbar sind, ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Drohnenhersteller DJI steigt mit dem Avinox Drive System ins E-MTB-Business ein.

Amflow PL Carbon (800 Wh)

Rahmen

Amflow PL Carbon Rahmen

Satinsilber

150 mm Federweg

kompatibel mit 27,5 Zoll und 29 Zoll Rädern

E-Bike Antriebssystem

Avinox M1 Drive Unit: 105 Nm

Avinox integriertes Akku: 800 Wh

Avinox drahtlose Controller: rechte und linke Seite

Avinox Schnellladegerät: 12A/508W

Das «PL Carbon» von Amflow mit dem silbernen Rahmen.

Amflow PL Carbon Pro (800 Wh/600Wh)

Rahmen

Amflow PL Carbon Rahmen

Cosmos Schwarz

150 mm Federweg

kompatibel mit 27,5 Zoll und 29 Zoll Rädern

E-Bike Antriebssystem

Avinox M1 Drive Unit: 105 Nm

Avinox integriertes Akku: 800 Wh/600 Wh

Avinox drahtlose Controller: rechte und linke Seite

Avinox Schnellladegerät: 12A/508W

Das «PL Carbon Pro» von Amflow mit schwarzem Rahmen.

