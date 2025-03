News & Trends 11 1

Meta AI erscheint in Europa: KI-Chatbot bald auf Facebook, Whatsapp & Co.

Mit einiger Verspätung stellt Meta seine KI «Meta AI» auch in Europa zur Verfügung. Der KI-Assistent wird fest in die Meta-Apps Whatsapp, Instagram, Facebook und Messenger integriert.

Meta hat am 19. März angekündigt, seinen KI-Chatbot MetaAI jetzt auch in Europa bereitzustellen. Die neue Funktion soll ab dieser Woche nach und nach in deinen Meta-Apps erscheinen. Du erkennst sie an einem blauen Kreis. Die KI-Funktion ist kostenlos.

Für Nutzerinnen und Nutzer in den USA und einigen weiteren Ländern gibt es MetaAI bereits seit 2023. In Europa hat sich die Einführung «wegen der vielen Regularien» lange verzögert. Laut dem Konzern wird MetaAI auch ohne Europa bereits von 700 Millionen Menschen monatlich genutzt.

Assistent für Fragen des alltäglichen Lebens

Meta gibt an, dass der einfache Zugang zum KI-Helfer direkt in den Apps, die Menschen sowieso nutzen, zu seiner Popularität beiträgt. MetaAI werde demnach als persönlicher Assistent wahrgenommen und häufig nach Anleitungen, weiteren Informationen sowie Empfehlungen gefragt. Die KI hat Zugriff auf das Internet und bezieht daher aktuelle Ereignisse und neue Produkte mit ein.

Die KI kann auch Fotos analysieren und dir Fragen dazu beantworten. Das Übersetzen einer Speisekarte und Pflegetipps für deine fotografierte Pflanze nennt Meta als Beispiel. Auch die Bearbeitung von Fotos soll möglich sein: Weise die KI an, Personen im Hintergrund eines Fotos zu entfernen oder die Farbe eines Kleidungsstücks zu ändern.

MetaAI soll dir zum Beispiel Symbole und Markierungen auf Fotos erklären können.

Quelle: Meta/Whatsapp

Der Chat-Assistent basiert auf Llama, Metas hauseigener Sprachmodell-Familie. Diese Sprachmodelle wurden entwickelt, um menschliche Sprache und Kontext bestmöglich zu verstehen. Chatpartner nur für dich oder in Gruppenchats MetaAI sollst du in allen Meta-Apps an einem kleinen blau-lila Kreis erkennen können. Bei mir ist das Update noch nicht angekommen, deswegen kann ich dir leider keine Screenshots zeigen. Auf Whatsapp findest du den Kreis beispielsweise im Chats-Tab. Dort steht dir MetaAI offenbar wie ein normaler Chatkontakt zur Verfügung. Du kannst auch Nachrichten aus anderen Chats an die KI weiterleiten. MetaAI versteht unter anderem Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch.

In Gruppenchats sollst du den KI-Chatbot mit @MetaAI aufrufen können. Die KI fühlt sich dadurch im Chat angesprochen und beantwortet deine Frage. Alle User im Chat können deinen Dialog mit der KI sehen. Das könnte interessant für gemeinsame Planungen sein – oder um ein für allemal zu klären, in welcher Reihenfolge die «Star Wars»-Filme geschaut werden sollten (chronologisch, nicht nach Veröffentlichung!). Datenschutz und Einschränkungen

Zum Thema Datenschutz gibt Meta an, dass die KI nur die Nachrichten lesen kann, in denen sie direkt erwähnt oder angesprochen wurde. Alle anderen stehen MetaAI nicht zur Verfügung. Du solltest darüber hinaus bedenken, dass eine KI nicht immer Recht hat. Auch Meta gibt vorsorglich an, dass der Assistent manchmal falsche Antworten gibt.

Titelbild: Shutterstock/Mamun_Sheikh

