Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Microsoft
News & Trends
1822

Microsoft 365 Apps bekommen neue Icons

Martin Jud
2.10.2025

Microsoft frischt seine Office-Icons auf. Word, Excel, PowerPoint und Co. sehen jetzt anders aus – kurviger, bunter, systemtreuer. Das neue Design folgt Fluent-Prinzipien und soll Klarheit bringen.

Seit dem letzten grossen Redesign 2018 hat sich bei Microsofts Office-Icons wenig getan. Jetzt folgt der nächste Schritt: Die neuen Symbole sind Teil eines grösseren UI-Refreshs, der sich an Microsofts Designsprache Fluent und der Copilot-Integration orientiert. Ziel: weniger visuelle Ballaststoffe, mehr Klarheit und ein Look, der sich über Desktop, Web und Mobile hinweg konsistent anfühlt.

Über zwei Jahrzehnte Designgeschichte: Microsofts Office-Icons von 2001 bis 2025 im Wandel.
Über zwei Jahrzehnte Designgeschichte: Microsofts Office-Icons von 2001 bis 2025 im Wandel.
Quelle: Microsoft

Microsoft hat eine Timeline veröffentlicht, welche die visuelle Entwicklung der Office-Icons bis zurück ins Jahr 2001 zeigt. Damals dominierten kantige Formen, kräftige Farben und viel Volumen. Seither hat sich das Design mehrfach gewandelt – von blockhaften Symbolen über flache Farbflächen bis hin zu den neuen, kurvigen Formen.

Wer hier noch das alte Word-Icon verteidigt, trauert wahrscheinlich auch noch Clippy nach.
Wer hier noch das alte Word-Icon verteidigt, trauert wahrscheinlich auch noch Clippy nach.
Quelle: Microsoft

Bereits im Frühjahr 2025 tauchten erste Leaks auf – unter anderem auf Reddit und in internen Builds. Die Icons waren da schon sichtbar, wenn auch nicht final.

Kurven statt Kanten

Die neuen Icons sind nicht mehr kantig und statisch, sondern weich und beweglich. Microsoft spricht von «fluid forms» und «vibrant colors». Word bleibt blau, Excel grün, aber die Formen falten sich, biegen sich, wirken zugänglicher. Das Design soll nicht nur hübsch sein, sondern auch funktional trennen: Was gehört zusammen? Was ist eigenständig?

Design in Bewegung: Microsofts Fluent-Prinzipien setzen auf Kurven, Farbe und abstrahierte Funktion.
Design in Bewegung: Microsofts Fluent-Prinzipien setzen auf Kurven, Farbe und abstrahierte Funktion.
Quelle: Microsoft

Copilot als Design-Mitspieler

Die neue Optik ist nicht nur kosmetisch motiviert. Microsoft will mit dem Refresh auch die Rolle von KI im Alltag betonen. Copilot ist inzwischen tief in Office integriert und das Design soll diese neue Arbeitsweise spiegeln. Die Icons sind also nicht nur Icons, sondern visuelle Marker für eine veränderte Softwarelogik.

Bereits sichtbar – aber nicht überall

Die neuen Icons tauchen in Word, Excel und PowerPoint bereits auf, allerdings nicht flächendeckend. Je nach App, Region und Update-Kanal sehen viele Nutzer noch das alte Design. Microsoft rollt die Änderungen phasenweise aus – über Web, Desktop und Mobile.

Nicht nur hübsch, sondern systemtreu: Die neuen Icons spiegeln, wie Microsoft seine Tools verzahnt.
Nicht nur hübsch, sondern systemtreu: Die neuen Icons spiegeln, wie Microsoft seine Tools verzahnt.
Quelle: Microsoft
Titelbild: Microsoft

18 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Martin Jud
Senior Editor
martin.jud@digitecgalaxus.ch

Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Microsoft macht den Game Pass um bis zu 50 Prozent teurer

    von Samuel Buchmann

  • News & Trends

    Microsoft will Prozessoren von innen kühlen

    von Kevin Hofer

  • Hintergrund

    Sind das die neuen Microsoft Office Logos?

    von Michelle Brändle

22 Kommentare

Avatar
later