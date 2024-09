Miele W2 Nova Edition: So eine Waschtrommel mit Wabenform gab es noch nie

Für das neue Topmodell W2 Nova Edition hat sich Miele zwei ganz neue Features ausgedacht: Die Waschmaschine hat eine Trommel mit Wabenmuster für besonders schonendes Waschen. Zudem lässt sie sich auch mit wenig Beladung effizient betreiben.

Eine Waschmaschine ist längst kein unförmiges, hässliches Technikmonster mehr, das irgendwo im Keller versteckt wird. Ein moderner Waschturm macht auch in der Wohnung eine gute Figur. Das gilt auch für die neue Miele W2 Nova Edition, die auf der Techmesse IFA in Berlin vorgestellt wurde.

Mit mattschwarzem Glas, Touchscreen und flacher Türe wirkt die Waschmaschine zeitlos elegant. Sie wacht automatisch aus dem Standby auf, wenn sich jemand nähert. Und mit nur einer Berührung kann die Türe geöffnet werden. Im kurzen Test auf der Messe hat beides wunderbar funktioniert.

Die W2 Nova Edition (rechts) mit dem passenden Tumbler von Miele.

Quelle: Lorenz Keller

Das erste Mal hat Miele die Waschtrommel verändert

Spannend ist, dass Miele erstmals seit Jahrzehnten das Herzstück der Maschine verändert, nämlich die Wäschetrommel. Diese hat traditionell Rippen und sieht etwas aus wie eine Raffel, damit die Wäsche mitgezogen, gedreht und gemischt wird und nicht einfach nur unten in der Seife liegt. Solche Trommeln haben den Nachteil, dass sie die Textilien mechanisch beanspruchen.

Statt grober Rillen hat die Trommel ein feines Wabenmuster.

Quelle: Lorenz Keller

Anders die neue InfinityCare-Schontrommel von Miele, die von einem flachen Wabenmuster überzogen ist. Der Waschvorgang wird hier allein mit einem speziellen Drehrhythmus bewältigt. Diese Pendelbewegung soll deutlich schonender sein als bei einer traditionellen Trommel.

Die W2 Nova Edition hat eine zweite Neuheit eingebaut: einen speziellen Modus für kleine Beladungsmengen. Ab einem Gewicht von einem Kilogramm passt die Maschine Wasser- und Energieverbrauch so an, dass auch wenig Wäsche so gut und effizient gewaschen wird wie eine volle Ladung. Das ist praktisch, wenn nur bestimmte Textilien einzeln und in kleinen Mengen gewaschen und trotzdem keine unnötigen Ressourcen verbraucht werden sollen.

Der Marktstart soll im ersten Quartal 2025 erfolgen, die Preise stehen noch nicht fest.