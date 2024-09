Mit einem neuen Instagram-Update kannst du Stories öffentlich kommentieren

Öffentlich statt privat: Mit einem neuen Instagram-Update können Stories kommentiert werden. Die Kommentare sind für alle Personen sichtbar, die auch die Story sehen können.

Instagram-Stories sind Bilder oder kurze Videos, die prominent oberhalb des normalen Feeds angezeigt werden und 24 Stunden nach dem Veröffentlichen wieder verschwinden. Bisher ließen sich Stories nicht wie normale Beiträge öffentlich kommentieren. Du konntest nur mit einem Like reagieren oder der Person über ein Textfeld eine private Nachricht zusenden. Instagram hat auf der Kurznachrichtenplattform Threads nun bekanntgegeben, dass es jetzt auch möglich ist, Storys öffentlich zu kommentieren.

Kommentare werden in einem aufklappbaren Fenster über der Story angezeigt.

Quelle: Instagram

Das Kommentieren ist nur bei Personen erlaubt, denen du folgst und die dir ebenfalls folgen. Sehen kann die Kommentare aber jeder. Beim Posten einer Story kannst du auswählen, ob du Kommentare zulassen möchtest. Nach Ablauf der 24 Stunden verschwinden die Story und deren Kommentare im Nirvana.

Instagram hat zur Demonstration des neuen Features ein Video der Influencer-Truppe Boys with the bus veröffentlicht, die mithilfe der neuen Kommentar-Funktion eine Schnitzeljagd veranstaltet. Einer der Jungs versteckt dazu in der Instagram-Zentrale ein Geschenk und postet ein Story-Video, die das Paket zeigt. Mithilfe von Kommentaren gibt er seinen Freunden Hinweise, wo sie nach dem Paket suchen sollen. Durch Rückfragen und Antworten per Kommentar gelingt die Schnitzeljagd schließlich.

Die neue Funktion wird mit einem Update ausgerollt und wird nach und nach verfügbar gemacht. Bei mir ist das Kommentieren von Stories noch nicht möglich.