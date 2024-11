Mobilfunk-Anbieter im «connect»-Test: Swisscom liegt nur noch hauchdünn vorn

Swisscom vor Sunrise vor Salt – das ist die Rangliste der Schweizer Mobilfunk-Anbieter. Die Abstände sind auf sehr hohem Niveau und im Vergleich zum Vorjahr noch einmal kleiner geworden. In einer Kategorie hat Sunrise die Swisscom gar abgehängt.

Die Fachzeitschrift «connect» führt einmal pro Jahr einen aufwändigen Qualitätstest für die Mobilfunknetze in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch. Auch 2025 siegt die Schweiz im Drei-Länder-Vergleich deutlich (hier zur ausführlichen Mitteilung). Hierzulande kämpfen die drei Anbieter «auf höchstem Niveau» um den Sieg.

Maximal 1000 Punkte kann ein Anbieter im Test bei Sprachqualität, Datenübertragung und beim Crowdsourcing erreichen. Beim Crowdsourcing werden die Daten von ausgewählten Nutzerinnen und Nutzern ausgewertet.

Und das hier sind die Punktzahlen der drei Schweizer Anbieter:

977 Punkte: Swisscom 973 Punkte: Sunrise 952 Punkte: Salt

Die Unterschiede sind so gering, dass sich nicht einmal eine Infografik lohnt. Das «connect»-Urteil lautet für alle Anbieter gleichermassen «überragend». Wenn in der Schweiz also gejammert wird, dann auf sehr, sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: In Deutschland gewann die Telekom den Vergleich mit 970 Punkten, Platz 2 ging an Vodafone mit nur noch 924 Punkten. In Österreich ist das Bild ähnlich: Magenta gewinnt mit 975 Punkten vor A1 mit 954 Punkten.

Unterschiede im Detail

Die Auswertung der Tests in der Schweiz zeigt, dass Sunrise und Swisscom in den Kategorien «Daten» und «Sprache» quasi gleichauf liegen. Einzig in der Bahn ist der Unterschied relevant: Hier bietet die Swisscom eine leicht bessere Performance.

Die Testergebnisse in der Übersicht

Quelle: Connect

Die 5G-Abdeckung sei in Zügen bei der Swisscom am besten. Erreicht wurde ein Wert von rund 91 Prozent. Sunrise kam auf 82 Prozent und Salt auf 68 Prozent. Dort, wo 5G nicht verfügbar war, stellen die Anbieter allerdings in der Regel ein starkes 4G/LTE zur Verfügung.

Vorteile für Gamer bei Sunrise

Sunrise ist es zwar wieder einmal nicht gelungen, Swisscom vom Thron zu stossen. Auf einem Gebiet haben sie doch den Sieg errungen: beim «Highend Gaming» mit anspruchsvollen Latenzklassen. Sunrise siegt vor Salt und Swisscom, die hier nur Dritter wurde. Das Testverfahren erklärt «connect» hier ausführlich.

Tests vs. Wirklichkeit

Ein Test, wie von «connect» durchgeführt, muss standardisiert stattfinden, um die Ergebnisse vergleichen zu können. Dein Alltag wird sich womöglich dennoch nicht so anfühlen, als wärst du immer «hervorragend» mit Bandbreite versorgt. Die Tester und Testerinnen waren im Auftrag von «connect» vorrangig in grossen und mittleren Städten unterwegs. Dass du in Dägerlen-Oberwil trotz toller Testergebnisse mit Sunrise vielleicht kein Netz hast – tja, das kann passieren. Und wenn du dann ausgerechnet dort wohnst, kommt der Anbieter für dich eben nicht in Frage.

Oder du bist zur Stosszeit in einer vollen S-Bahn von Zürich nach Winterthur unterwegs. Obwohl diese Strecke von den «connect»-Leuten sogar befahren wurde, muss sich deren positive Erfahrung nicht mit deiner decken, wenn du mit hunderten anderen Menschen in eine Funkzelle fährst und um Bandbreite streitest. Wie das passiert, hat mir ein Experte hier erklärt.