Moto G35 und G55 vorgestellt: zwei neue günstige Motorola-Smartphones

Das Moto G55 verfügt über die bessere Ausstattung unter den zwei neuen Einsteiger-Smartphones von Motorola. Dafür kostet es auch 25 Prozent mehr als das Moto G35.

Auf den ersten Blick erscheinen das Moto G35 und das Moto G55 ähnlich. Beim genaueren Hinschauen lassen die Unterschiede in der Ausstattung das G55 trotz Aufpreis als bessere Wahl erscheinen. Das liegt vor allem am verbauten Chipsatz.

Prozessoren sorgen für mehr als nur Leistungsunterschiede

Beide neuen Smartphones von Motorola verfügen über LCD-Touchscreens mit Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Geschützt werden sie durch das schon etwas ältere Gorilla Glass 3. Beim G35 misst das Display 6,72 Zoll in der Diagonalen und beim G55 sind es 6,49 Zoll.

Das Moto G55 hat ein etwas kleineres Display

Quelle: Michelle Brändle

50-Megapixel-Hauptkamera, 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und 16-Megapixel-Frontkamera: Die Kameras der Motos verfügen über die gleiche Auflösung. Das G55 bietet bei seiner Hauptkamera aber den besseren Autofokus und eine optische Bildstabilisierung.

Im Moto G35 verbaut Motorola den Unisoc T760 und mit G55 den Dimensity 7025 von Mediatek. Beide Chipsätze verfügen über acht Rechenkerne, wobei die des Dimensity 7025 etwas höher getaktet sind und mehr Power erwarten lassen. Die Wahl des Chipsatzes hat zudem Auswirkungen auf weitere Dinge. So bietet das Moto G55 Bluetooth 5.3 und lädt den 5000-mAh-Akku mit bis zu 30 Watt auf. Das Moto G35 schafft bei gleicher Akkukapazität nur 18 Watt und bietet nur Bluetooth 5.0. Beide Smartphones haben nur Wi-Fi 5 und nur das G55 verfügt über einen 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer. 5G können beide Motos.

Wären die Farben nicht unterschiedlich, könnte man das Moto G55 auch für ein G35 halten.

Quelle: Michelle Brändle

Beide Smartphones erscheinen – je nach Land – in verschiedenen Speichervarianten. Der 128 oder 256 Gigabyte große Speicher lässt sich mit einer microSD-Karte erweitern. Beim Arbeitsspeicher sind im G35 bis zu acht Gigabyte und beim G55 bis zu zwölf Gigabyte verbaut.

Beide Smartphones haben ab Werk Android 14 an Bord. Motorola versorgt seine G-Serie derzeit mit einem großen Systemupdate – also Android 15 – und drei Jahre lang mit Sicherheitsupdates. Nur das Moto G55 hat genug Power für «Smart Connect». Das ist Motorolas Lösung, um Android-Smartphones mit Windows PCs zu verbinden, die bis Anfang 2024 noch den Namen «ready for» trug.

Für einen Teil der Farben nutzt Motorola veganes Leder mit Struktur für die Rückseite.

Quelle: Michelle Brändle

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Smartphones sollen demnächst verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt für das Moto G35 bei 199 Euro und für das Moto G55 bei 249 Euro. Die Schweizer Preise konnte Motorola noch nicht nennen. Bei den Farben ist noch unklar, welche in welchen Ländern zur Auswahl stehen. Das Moto G35 gibt es in «Leaf Green», «Guava Red», «Midnight Black» und «Sage Green», das Moto G55 in «Forest Grey», «Smoky Green» und «Twilight Purple»