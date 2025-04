Mozilla greift an: So soll das Ökosystem «Thundermail» aussehen

Mozilla bastelt ein neues Ökosystem. Mit E-Mail-Service, smartem Kalender, Filesharing-System und lokaler KI. Es soll aus datenschutzfreundlichen und quelloffenen Modulen bestehen. Damit wollen sie Datenkraken wie Gmail und Co. die User streitig machen.

«Thundermail» heisse das neue ehrgeizige Projekt der Mozilla Foundation. Damit wollen sich die Entwickler des Mailprogramms Thunderbird wieder ins Gespräch bringen. Dies war einst ein Open-Source-Client, der aufgrund der bequemen All-in-one-Plattformen wie Gmail oder Microsoft Office 365 scharenweise Nutzer und Nutzerinnen verlor. Nun kommt das grosse Comeback: Bei Thundermail handelt es sich nicht nur um einen neuen E-Mail-Dienst, sondern um eine ganze Suite an Webdservices, die den Grundstein für ein alternatives, Open-Source-Ökosystem legen soll – unter dem Dach von «Thunderbird Pro».

Drei Module ohne versteckte KI

Herzstück ist der gleichnamige Mail-Dienst Thundermail. Nutzer erhalten damit eine E-Mail-Adresse unter «thundermail.com» oder «tb.pro» – und sollen mittelfristig eine browserbasierte Webmail-Oberfläche nutzen können, ähnlich wie bei Gmail. Dabei legt Mozilla besonderen Wert auf Datenschutz: Es wird keine Analyse der E-Mails zu Werbezwecken geben, keine Weitergabe der Daten an Dritte und keine versteckte KI-Trainingsnutzung. Zusätzlich zum E-Mail-Dienst arbeitet Mozilla an drei Modulen, die in Thundermail integriert werden sollen: