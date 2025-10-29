News & Trends 18 1

Mozilla testet anonyme Suche in Firefox

Firefox testet eine neue Art der Suche: Ergebnisse erscheinen direkt in der Adressleiste – schneller und dank OHTTP besser geschützt.

Mozilla arbeitet an einer neuen Suchfunktion für Firefox, die Suchergebnisse direkt in der Adressleiste anzeigt. Nutzerinnen und Nutzer sehen damit bereits beim Tippen Vorschläge und Antworten, ohne eine Suchmaschine aufrufen zu müssen. Der Testlauf hat in den USA begonnen und das Feature wird im kommenden Jahr schrittweise ausgerollt.

Was soll diese Funktion bringen?

Die neue Sofortsuche soll deine Abfragen schneller machen und gleichzeitig für mehr Datenschutz sorgen. Sie basiert auf dem Verschlüsselungsprotokoll Oblivious HTTP (OHTTP). OHTTP trennt die Verbindung zwischen Nutzer und Suchanbieter.

Die verschlüsselte Sofortsuche ist Teil eines breiteren Versuchs, datenschutzfreundliche Alternativen zu Datenkraken und bereits bestehenden Schutzmechanismen zu etablieren.

Suchergebnisse in anderem Design

Titelbild: Mozilla

Dieser Artikel gefällt mir! 18 Personen gefällt dieser Artikel







