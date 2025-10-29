Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Mozilla
News & Trends
181

Mozilla testet anonyme Suche in Firefox

Florian Bodoky
29.10.2025

Firefox testet eine neue Art der Suche: Ergebnisse erscheinen direkt in der Adressleiste – schneller und dank OHTTP besser geschützt.

Mozilla arbeitet an einer neuen Suchfunktion für Firefox, die Suchergebnisse direkt in der Adressleiste anzeigt. Nutzerinnen und Nutzer sehen damit bereits beim Tippen Vorschläge und Antworten, ohne eine Suchmaschine aufrufen zu müssen. Der Testlauf hat in den USA begonnen und das Feature wird im kommenden Jahr schrittweise ausgerollt.

Was soll diese Funktion bringen?

Die neue Sofortsuche soll deine Abfragen schneller machen und gleichzeitig für mehr Datenschutz sorgen. Sie basiert auf dem Verschlüsselungsprotokoll Oblivious HTTP (OHTTP). OHTTP trennt die Verbindung zwischen Nutzer und Suchanbieter.

Die verschlüsselte Sofortsuche ist Teil eines breiteren Versuchs, datenschutzfreundliche Alternativen zu Datenkraken und bereits bestehenden Schutzmechanismen zu etablieren.

Suchergebnisse in anderem Design

Titelbild: Mozilla

18 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    ChatGPT Atlas: OpenAI stellt seinen KI-Browser vor

    von Samuel Buchmann

  • News & Trends

    «Petze» Microsoft Teams: Neue Funktion meldet, wer im Büro ist

    von Florian Bodoky

  • News & Trends

    Darts: Harrows fordert mit «Quick Point» den Swiss-Point-Standard heraus

    von Kim Muntinga