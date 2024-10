Nach 14 Jahren: Rockstar Games bringt «Red Dead Redemption» auf den PC

«Red Dead Redemption», der beliebte Western-Klassiker von Rockstar Games, erscheint am 29. Oktober 2024 endlich auf dem PC. Spieler können sich auf verbesserte Grafik und die Erweiterung «Undead Nightmare» freuen.

Lange haben Fans darauf gewartet, und nun ist es endlich so weit: «Red Dead Redemption», der Western-Klassiker von Rockstar Games, galoppiert auf den PC. Am 29. Oktober 2024 erscheint das Spiel bei Steam, im Rockstar Store und im Epic Games Store. Gemeinsam mit der Zombie-Story-Erweiterung «Undead Nightmare» bietet Rockstar den PC-Spielern die Möglichkeit, John Marstons epische Reise nach 14 Jahren in verbesserter Grafik zu erleben.

Der Port ist in Zusammenarbeit mit Double Eleven entstanden. Diese waren zuletzt unter anderem für die PS4- und Switch-Version des Spiels verantwortlich. Ursprünglich erschien «RDR 1» nur für die PS3 und die Xbox 360.

Mehr als nur eine Portierung?

Die PC-Version von «Red Dead Redemption» soll mehr als nur eine einfache Portierung sein. Rockstar und das Entwicklerstudio Double Eleven haben die Grafik nach eigenen Angaben aufgebohrt, um die Schönheit des Wilden Westens in noch höherer Auflösung und mit flüssigeren Framerates darzustellen. Unterstützt werden unter anderem 4K-Auflösungen und hohe Bildwiederholraten mit bis zu 144 Hz. Auch Ultrawide- (21:9) und Super-Ultrawide-Monitore (32:9) werden unterstützt. Zu den Grafikverbesserungen gehören zudem eine erhöhte Sichtweite sowie Einstellungen der Schattenqualität. Sehr wichtig: Die PC-Version wird auch eine komplett für Maus und Tastatur angepasste Steuerung erhalten.

Ein Klassiker kehrt zurück

«Red Dead Redemption» gilt als eines der besten Spiele seiner Generation und hat Millionen von Spielern weltweit begeistert. Es gehört mit 95 Punkten zu den am besten bewerteten Spielen aller Zeiten bei Metacritic.com. Auch der User Score liegt mit 9,0 von zehn Punkten sehr hoch. Mit der PC-Version erhalten nun auch PC-Spieler die Chance, in die Rolle des ehemaligen Outlaws John Marston zu schlüpfen und seine Geschichte zu erleben. Ob du bereits ein Fan bist oder das Spiel zum ersten Mal kennenlernen möchtest: «Red Dead Redemption» auf dem PC ist ein Muss für alle Freunde von Open-World-Spielen und Western-Abenteuern.

Die Welt von «Red Dead Redemption» überzeugte Spieler durch eine weitläufige Welt im Wilden Westen der USA.

Quelle: Rockstar Games

