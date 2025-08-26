News & Trends 25 0

Nagellacke von Essence, OPI, Essie & Co.: Das hat der Schadstofftest vom K-Tipp ergeben

Bittere Bilanz beim K-Tipp: Nur einer von zwölf getesteten roten Nagellacken erhält das Prädikat «gut». Die erfreuliche Nachricht: Der Gewinner ist vergleichsweise günstig.

Das Schweizer Konsumentenmagazin K-Tipp hat 12 rote Nagellacke auf Schadstoffe untersucht. Mit ernüchterndem Ergebnis: 10 enthalten schädliche Inhaltsstoffe, die gemäss K-Tipp «Krebs auslösen, das Hormonsystem stören oder die Fortpflanzung schädigen.»

So hat der K-Tipp getestet

Die 12 roten Nagellacke wurden in einem deutschen Labor mit Hilfe hochsensibler Geräte unter anderem auf folgende gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe geprüft:



Triphenylphosphat: Ein hormonschädigender Weichmacher, der die Lacke flexibel und haltbar macht

Benzophenon-1: Ein hormonaktiver UV-Filter, der die Farbe vor dem Ausbleichen schützt

Nitrosamine: Die krebserregenden Verbindungen entstehen durch Verunreinigungen beim Herstellungsprozess oder später bei der Lagerung

Das sind die Ergebnisse im Überblick

Gut

Essence' Gel Nail Colour in der Farbe «14 All-Time FavouRed» erhält als einziger das beste Gesamturteil in diesem Test. Mit der Note 5 wird der Lack vom K-Tipp als «gut» eingestuft. Das Produkt sei komplett frei von den oben genannten Stoffen. Einziger Mangel: Das Testlabor stellte Höchstwerte von zwei Substanzen fest, die beim Einatmen die Schleimhäute reizen können.

Nagellack essence Gel Nail Colour 14 ALL-TIME FAVOUred, Gel-Effekt Nagellack 187

Genügend

Mit einer Note von 4,5 und einem «genügend» wurde die Farbe «23 Cherry» von Kiko Milanos PowerPro-Nail-Laque-Linie bedacht. Abzüge gab es für den UV-Filter.

Ungenügend

Gleich sieben Lacke erhielten eine 3,5 und somit das Gesamturteil «ungenügend». Darunter folgende Produkte:

Lacura Cosmetics (Aldi Eigenmarke), «Big Apple»

Catrice Gel Affair Nail Lacquer, «Poppy 015»

Manhattan Up to 10 Days Last & Shine, «It's Gettin' Hot 610

H&M, «Fandango»

Essie, «Not red-y for bed 750»

Maybelline Superstay 7 Days Gel Nail Color, «Cherry Sin 501»

Max Factor Nailfinity Gel Colour, «Red Carpet Ready 310»

Schlecht

Das Schlusslicht bilden drei der teuersten Lacke. Darunter die Polishes von Artdeco und OPI. Beide enthalten gemäss Labortest neben anderen problematischen Stoffen Höchstwerte an NDMA (ein Nitrosamin).

