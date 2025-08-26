Nagellacke von Essence, OPI, Essie & Co.: Das hat der Schadstofftest vom K-Tipp ergeben

essence Gel Nail Colour
14 ALL-TIME FAVOUred, Gel-Effekt Nagellack
Bittere Bilanz beim K-Tipp: Nur einer von zwölf getesteten roten Nagellacken erhält das Prädikat «gut». Die erfreuliche Nachricht: Der Gewinner ist vergleichsweise günstig.
Das Schweizer Konsumentenmagazin K-Tipp hat 12 rote Nagellacke auf Schadstoffe untersucht. Mit ernüchterndem Ergebnis: 10 enthalten schädliche Inhaltsstoffe, die gemäss K-Tipp «Krebs auslösen, das Hormonsystem stören oder die Fortpflanzung schädigen.»
Die 12 roten Nagellacke wurden in einem deutschen Labor mit Hilfe hochsensibler Geräte unter anderem auf folgende gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe geprüft:
Essence' Gel Nail Colour in der Farbe «14 All-Time FavouRed» erhält als einziger das beste Gesamturteil in diesem Test. Mit der Note 5 wird der Lack vom K-Tipp als «gut» eingestuft. Das Produkt sei komplett frei von den oben genannten Stoffen. Einziger Mangel: Das Testlabor stellte Höchstwerte von zwei Substanzen fest, die beim Einatmen die Schleimhäute reizen können.
Mit einer Note von 4,5 und einem «genügend» wurde die Farbe «23 Cherry» von Kiko Milanos PowerPro-Nail-Laque-Linie bedacht. Abzüge gab es für den UV-Filter.
Gleich sieben Lacke erhielten eine 3,5 und somit das Gesamturteil «ungenügend». Darunter folgende Produkte:
Das Schlusslicht bilden drei der teuersten Lacke. Darunter die Polishes von Artdeco und OPI. Beide enthalten gemäss Labortest neben anderen problematischen Stoffen Höchstwerte an NDMA (ein Nitrosamin).
Du willst es genauer wissen? Hier geht's zum kostenpflichtigen K-Tipp-Beitrag.
