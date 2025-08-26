Deine Daten. Deine Wahl.

Cookies und ähnliche Technologien nutzen wir nicht nur für Marketingzwecke, sondern auch, um dir ein optimales Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Du kannst der Verwendung deiner Infos zustimmen, ablehnen oder sie auf deine Wünsche anpassen.

ImpressumDatenschutzerklärung
Natalie Hemengül
News & Trends
250

Nagellacke von Essence, OPI, Essie & Co.: Das hat der Schadstofftest vom K-Tipp ergeben

Natalie Hemengül
26.8.2025

Bittere Bilanz beim K-Tipp: Nur einer von zwölf getesteten roten Nagellacken erhält das Prädikat «gut». Die erfreuliche Nachricht: Der Gewinner ist vergleichsweise günstig.

Das Schweizer Konsumentenmagazin K-Tipp hat 12 rote Nagellacke auf Schadstoffe untersucht. Mit ernüchterndem Ergebnis: 10 enthalten schädliche Inhaltsstoffe, die gemäss K-Tipp «Krebs auslösen, das Hormonsystem stören oder die Fortpflanzung schädigen.»

So hat der K-Tipp getestet

Die 12 roten Nagellacke wurden in einem deutschen Labor mit Hilfe hochsensibler Geräte unter anderem auf folgende gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe geprüft:

  • Triphenylphosphat: Ein hormonschädigender Weichmacher, der die Lacke flexibel und haltbar macht
  • Benzophenon-1: Ein hormonaktiver UV-Filter, der die Farbe vor dem Ausbleichen schützt
  • Nitrosamine: Die krebserregenden Verbindungen entstehen durch Verunreinigungen beim Herstellungsprozess oder später bei der Lagerung

Das sind die Ergebnisse im Überblick

Gut

Essence' Gel Nail Colour in der Farbe «14 All-Time FavouRed» erhält als einziger das beste Gesamturteil in diesem Test. Mit der Note 5 wird der Lack vom K-Tipp als «gut» eingestuft. Das Produkt sei komplett frei von den oben genannten Stoffen. Einziger Mangel: Das Testlabor stellte Höchstwerte von zwei Substanzen fest, die beim Einatmen die Schleimhäute reizen können.

essence Gel Nail Colour (14 ALL-TIME FAVOUred, Gel-Effekt Nagellack)
Nagellack

essence Gel Nail Colour

14 ALL-TIME FAVOUred, Gel-Effekt Nagellack

Genügend

Mit einer Note von 4,5 und einem «genügend» wurde die Farbe «23 Cherry» von Kiko Milanos PowerPro-Nail-Laque-Linie bedacht. Abzüge gab es für den UV-Filter.

Ungenügend

Gleich sieben Lacke erhielten eine 3,5 und somit das Gesamturteil «ungenügend». Darunter folgende Produkte:

  • Lacura Cosmetics (Aldi Eigenmarke), «Big Apple»
  • Catrice Gel Affair Nail Lacquer, «Poppy 015»
  • Manhattan Up to 10 Days Last & Shine, «It's Gettin' Hot 610
  • H&M, «Fandango»
  • Essie, «Not red-y for bed 750»
  • Maybelline Superstay 7 Days Gel Nail Color, «Cherry Sin 501»
  • Max Factor Nailfinity Gel Colour, «Red Carpet Ready 310»

Schlecht

Das Schlusslicht bilden drei der teuersten Lacke. Darunter die Polishes von Artdeco und OPI. Beide enthalten gemäss Labortest neben anderen problematischen Stoffen Höchstwerte an NDMA (ein Nitrosamin).

Du willst es genauer wissen? Hier geht's zum kostenpflichtigen K-Tipp-Beitrag.

Titelbild: Natalie Hemengül

25 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Natalie Hemengül
Senior Editor
Natalie.Hemenguel@digitecgalaxus.ch

Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich. 

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Catrice' Neuheiten: Das sind meine 5 Beauty-Highlights!

    von Natalie Hemengül

  • News & Trends

    Die schau ich mir genauer an! 5 Essence-Neuheiten, die mich an der Angel haben

    von Natalie Hemengül

  • Produkttest

    Damit kriegst du eingedickte Nagellacke wieder flüssig

    von Natalie Hemengül

Kommentare

Avatar