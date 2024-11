Neue Eigenkreation von Tonies angekündigt: «Kleine Experten»

Warum schlüpfen Dinos aus dem Ei? Und warum sind Wale so groß? Tonies hat in Eigenkreation eine Reihe entwickelt, die den Wissensdurst von Dreijährigen stillen soll.

Für ältere Kinder gibt es «Was ist Was»-Tonies und Clever Tonies, aber was ist eigentlich mit den ganz Kleinen ab drei Jahren? Bisher bot der Audioboxenhersteller für diese Zielgruppe vor allem Kinderlieder-Figuren sowie seichte Hörspielgeschichten an. Neu gibt es jetzt die «Kleinen Experten», eine Eigenkreation von Tonies.

Auch die Kleinsten haben viele Fragen

Diese neuen Figuren sind laut Tonies auf die Bedürfnisse von Kindern ab drei Jahren abgestimmt. «Wir bei Tonies wollen innovative Inhalte zur frühkindlichen Wissensvermittlung schon für die Kleinsten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern anbieten», erklärt CEO Tobias Wann dazu in einer Pressemitteilung. «Denn auch junge Kinder haben viele Fragen zur Welt um sie herum. Diese Neugier möchten wir fördern und ernst nehmen.»

Die ersten beides Tonies der «Kleine Experten»-Reihe sind bereits erschienen. Wenn du danach suchst, musst du darauf achten, dass Tonies das «I» in «Kleine Experten» durch ein Ausrufezeichen ersetzt hat. Quasi als Markenzeichen. Auch wenn es meiner Meinung nach fürchterlich aussieht.

Von Dinosauriern und Buckelwalen

Der Tonie «Kleine Experten treffen auf Dinosaurier» erzählt von den Abenteuern der Tyrannosaurus-Dame Java und ihrem kleinen Bruder Suni. Die beiden wollen an einem Brüllwettbewerb teilnehmen. Während der Hörspielgeschichte wird auch auf andere Dinosaurier-Arten eingegangen und erklärt, wie Dinos lebten und wie sie sich ernährten. So soll nach dem Hören etwa klar sein, warum Dinosaurier aus Eiern schlüpften.

Hörspiel EUR 21,64 Tonies KLE!NE EXPERTEN treffen auf Dinosaurier Deutsch

In der Geschichte «Kleine Experten tauchen mit Walen» spielen die Buckelwal-Dame Mara und ihr Sohn Blub die Hauptrollen. Bei dieser Hörfigur sollen die Kleinen Wissenswertes über die Unterwasserwelt lernen. Dabei wird etwa die oft von Kindern gestellte Frage «Warum sind Wale so groß?» beantwortet.

Hörspiel EUR 21,64 Tonies KLE!NE EXPERTEN tauchen mit Walen Deutsch

Beide Figuren haben eine Laufzeit von rund einer Stunde. Neben Erzählungen finden sich darauf Lieder, Reime und Rätsel. So soll es jeweils am Ende eines Kapitels (Jeder Tonie ist in zwei Kapitel unterteilt.) einen Reim geben, der zentrale Fachbegriffe und Erkenntnisse humorvoll und rhythmisch zusammenfasst.

Am 9. Januar 2025 erscheinen zwei weitere Tonies der neuen Reihe. Darüber erzähle ich dir im Dezember mehr.