News & Trends 4 1

Neue Fahrzeuge, Raytracing und mehr: «GTA 5» bekommt auf dem PC ein großes Upgrade

Am 4. März ein großes Update für die PC-Version von «GTA 5». Es beinhaltet Features und Funktionen, die auf den Konsolen bereits integriert sind.

Das mit Spannung erwartete «GTA 6» soll im Herbst 2025 erscheinen – allerdings zunächst nur für Playstation 5 und Xbox S/X. PC-Gamer müssen sich noch länger gedulden. Gerüchteweise könnte der PC-Release Anfang 2026 erfolgen.

Um die Wartezeit zu verkürzen, hat das Entwicklerstudio Rockstar Games ein Upgrade für die PC-Version des elf Jahre alten «GTA 5» angekündigt. Damit erhalten auch PC-Gamer die Verbesserungen, die Anfang 2022 exklusiv für die aktuellen Konsolen erschienen waren.

Das Update ist am 4. März verfügbar und du kannst deine Spielstände aus dem Story- und dem Online-Modus übernehmen.

Technische Verbesserungen

Unter anderem hält das Update grafische Verbesserungen bereit. Du kommst in den Genuss von Raytracing, was bessere Reflexionen, Schatten sowie eine realistischere Beleuchtung ermöglicht. Teilweise sind die neuen Raytracing-Features für den PC laut Rockstar besser als auf den Konsolen.

Typisches Szenario im Spiel: auf der Flucht vor den Gesetzeshütern. Bald auch mit Raytracing-Spiegelungen.

Quelle: Rockstar Games

Die Grafikqualität soll sich insgesamt verbessern, unter anderem durch optimiertes Upscaling. Das Spiel wird die Technologien AMD FSR1 und FSR3 sowie Nvidia DLSS 3 unterstützen. «GTA 5» soll durch das Update auch besser mit höheren Auflösungen und Framerates umgehen können.

Der Ton soll eine höhere Wiedergabetreue erhalten und Dolby Atmos unterstützen. Bei vielen Spielerinnen und Spielern sollen sich zudem die Ladezeiten verkürzen. Wenn du auch am PC einen Dual-Sense-Controller nutzen möchtest, wird das mit dem Upgrade komfortabler: Das Spiel wird adaptive Trigger unterstützen.

Neue Features

Mit technischen Verbesserungen ist es nicht getan. Das Update führt auch neue Gameplay-Inhalte ein. Du kannst beispielsweise diese neuen Fahrzeuge stehl… erwerben:

Coil Cyclone II (Supersportwagen)

Imponte Arbiter GT (Muscle-Car)

Karin S95 (Sportwagen)

Pegassi Ignus (Supersportwagen)

Pfister Astron Custom (SUV)

Dir steht jetzt auch die Tuning-Werkstatt «Hao's Special Works» zur Verfügung. Dort kannst du deine Fahrzeuge aufrüsten und deren Leistung in speziellen Rennen unter Beweis stellen. Für zahlreiche bisher bereits vorhandene Fahrzeuge bietet Haos Werkstatt neue Tuning-Möglichkeiten.

Wenn es eher ruhig zugehen soll, kannst du dich der täglichen Wildtierfotografie-Herausforderung widmen und in der Umgebung der Stadt Tiere fotografieren.

Weiterhin hast du jetzt auch die Möglichkeit, eine GTA-Plus-Mitgliedschaft abzuschließen, die dir für GTA Online verschiedene Vorteile bietet. Du bekommst damit unter anderem monatlich eine Ingame-Geldzahlung und kannst spezielle Immobilien und Fahrzeuge kaufen. Bisher war GTA Plus nur für die Konsolenspielerschaft verfügbar.

«GTA 5»: alt und trotzdem schwer beliebt

«GTA 5» erfreut sich noch immer großer Beliebtheit bei den Fans, insbesondere die Online-Version. Auf Twitch hält sich das mehr als elf Jahre alte «GTA 5» regelmäßig in den oberen Rängen der Streaming-Kategorien mit den meisten Zuschauern. Auch die Steam Charts geben durchschnittlich rund 150 000 Gamer an, die im Spiel aktiv sind.

RP ist das Zauberwort, also Role Play. Die Streamer schlüpfen in einer meist gemoddeten Version des Games in die Rolle eines speziellen Charakters und spielen diesen dann in der «GTA»-Welt möglichst getreu nach. Dadurch ergeben sich witzige, spannende und dramatische Situationen – das erklärt auch die Beliebtheit von «GTA 5» auf Twitch.

Titelbild: Rockstar Games / «GTA 5»

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel