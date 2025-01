Neue Software verwandelt die Lampen von Wiz in Bewegungsmelder

Mit einem reinen Software-Update dienen die smarten Lichter von Wiz nun auch als Bewegungssensoren. Dazu braucht es lediglich zwei Lampen in einem Raum.

Wiz spendiert seinem Lichtsystem ein spannendes Upgrade. Allein durch eine Software-Erweiterung wird das von Wiz entwickelte Bewegungssystem SpaceSense aufgespielt. Die Lampen werden so zu Bewegungssensoren – ganz ohne den Einsatz externer Sensoren.

So funktioniert die Bewegungserkennung ohne Sensoren

Alles, was es dazu braucht, sind zwei Wiz-Produkte mit WLAN und Bluetooth – etwa Lampen, Leuchten oder Zubehör in einem Raum –, die in einem Abstand von mindestens zwei Metern positioniert sind. Die Geräte nutzen dann das sogenannte Wi-Fi-Sensing: Sie reagieren auf geringfügige Veränderungen des WLAN-Signals, die auftreten, wenn sich eine Person im Raum bewegt.

Der Vorteil dieser Technik: Es gibt keine blinden Flecken oder toten Winkel mehr wie bei klassischen Sensoren – der gesamte Raum wird erfasst. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, da stets die Bewegung im gesamten Zimmer erfasst wird und kein spezifischer Bereich festgelegt werden kann.

Feinabstimmung in der App

Was sich über die Wiz-App einstellen lässt, ist die Sensitivität. So reagiert der Bewegungsmelder beispielsweise nur noch auf grosse Objekte wie Menschen und nicht auf kleine wie Haustiere.

Wie bei einem klassischen Bewegungssensor lässt sich auch genau definieren, was bei einer erkannten Aktivität passieren soll – also welche Lampen in welcher Intensität aktiviert werden und ob eine Push-Nachricht durch die App verschickt werden soll. SpaceSense lässt sich zudem mit den Kameras des Herstellers und den Kontaktsensoren für Fenster oder Türen kombinieren, sodass ein komplettes Heimüberwachungssystem entsteht.

Spannend dürfte sein, ob diese Technologie in Zukunft auch bei der Schwestermarke zum Einsatz kommt. Denn Wiz gehört zum holländischen Konzern Signify, der auch für Philips Hue verantwortlich ist. Es gibt jedenfalls bereits Hinweise darauf, dass auch die Lampen von Hue damit funktionieren können, auch wenn sie in einem Zigbee-Netzwerk verbunden sind und nicht per WLAN,