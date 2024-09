Neue Tigerbox für Kinder unter sechs Jahren angekündigt

Konkurrenz für Tonies? Tigermedia präsentiert die «Tigerbox Mini», die sich an Kinder unter sechs Jahren richtet. Sie kommt in fünf Motiven auf den Markt.

Der Audioboxen-Hersteller Tigermedia hat ein neues Produkt angekündigt: die «Tigerbox Mini». Im Gegensatz zur bekannten «Tigerbox Touch» für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren richtet sie sich an Kinder unter sechs Jahren. Es habe viele Anfragen von Eltern nach einem Lautsprecher für jüngere Kids gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

So soll die «Tigerbox Mini» funktionieren

Auf die «Tigerbox Mini» können Musik und Hörbücher geladen werden. Kinder können einfach selbst den gewünschten Inhalt aussuchen, der auf einem kleinen Display auf der Box angezeigt wird. Steuerungselement der Box ist ein Einstellrad, das Kindern eine intuitive Navigation ermöglichen soll. Die Box zeigt ausschließlich Inhalte, die Eltern für ihre Kleinen vorab ausgewählt haben. Außerdem verfügt die Box über eine ärztlich empfohlene Lautstärkebegrenzung.

Die neue «Tigerbox Mini».

Quelle: Foto: Tigermedia

Zudem können Eltern die sogenannten «Tigercards» kaufen: Die kleinen Hörspiel-Karten werden in die Box gesteckt. Dieses Konzept ähnelt dem der Toniebox, bei der handbemalte Figuren gekauft und auf die magnetische Box gesetzt werden.

Die Box soll es in fünf verschiedenen Designs geben: Drache, Eichhörnchen, Eule, Einhorn und natürlich Tiger. Die Hüllen haben einen Tragegriff und sollen die Musikbox zudem schützen. Auf der Rückseite der neuen Box befinden sich zwei Kopfhöreranschlüsse und ein Port für ein Mikrofon. Aufgeladen wird die Box über USB-C.

Die «Tigerbox Mini» soll es in fünf verschiedenen Designs geben.

Quelle: Foto: Tigermedia

Die Rückseite der «Tigerbox Mini».

Quelle: Foto: Tigermedia

Ab wann kannst du die «Tigerbox Mini» kaufen?

Ein genaues Startdatum für den Verkauf hat Tigermedia noch nicht genannt, aber: Sie soll «in Kürze» erscheinen. Wie die «Tigerbox Touch» soll es auch die «Tigerbox Mini» in einer besonderen Swiss-Edition geben, die nur in der Schweiz erhältlich sein wird und zusätzlich hunderte Titel auf Schweizerdeutsch hat. Tatsächlich sitzt die Firma Tigermedia zwar in Hamburg, die Tigerbox wird jedoch auch in der Schweiz mitentwickelt. Seit 2019 arbeitet die Spielzeug3 AG aus Basel mit an dem Konzept und wurde Anfang 2024 bei der Tigermedia International Gesellschafter.