Neuer Lego UCS-Todesstern: Das teuerste Set aller Zeiten?

Für Lego- und Star-Wars-Fans könnte 2025 ein ganz besonderes Jahr werden: Ein neuer UCS-Todesstern wird erwartet – und er soll rekordverdächtig teuer sein. Kann das Modell den Erwartungen gerecht werden?

Der Todesstern ist eines der bekanntesten Symbole aus dem Star-Wars-Universum. Bereits 2005, 2008 und 2016 brachte Lego Versionen der ikonischen Raumstation auf den Markt, zuletzt mit dem Set 75159. Nun kursieren Gerüchte über eine aktualisierte Version, die neue Details und eine modernisierte Konstruktion bieten soll. Mit einem Preis von rund 1000 Euro wäre es das bisher teuerste Set in der Geschichte von Lego.

Sollten sich die Gerüchte der Seite Stonewars bewahrheiten, könnte das Set zu den Highlights des Lego-Star-Wars-Portfolios gehören. Eine Veröffentlichung wird für den 1. Oktober 2025 erwartet.

Was über das Set bekannt ist

Die bisherigen Informationen zum neuen Todesstern beruhen auf Leaks und Spekulationen. Falls sie zutreffen, erwartet uns ein beeindruckendes UCS-Modell mit tausenden Teilen und einer aussergewöhnlichen Detailtreue. Das Set soll als Teil der Ultimate Collector Series (UCS) Sammlerinnen und Baubegeisterte gleichermassen ansprechen.

Welche Minifiguren enthalten sein werden, ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls unklar ist, welche Version des Todessterns umgesetzt wird. Neben dem Todesstern aus «Episode IV: Eine neue Hoffnung» gibt es auch den Todesstern 2 aus «Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter».

Eine Szene aus dem Lego Star Wars Todesstern-Set 75159: Darth Vader, Prinzessin Leia und Grand Moff Tarkin in der ikonischen Kontrollraum-Kulisse.

Quelle: Lego

Warum ein neuer Todesstern?

Der Todesstern ist eine zentrale Kulisse vieler ikonischer Szenen. Mit einem neuen UCS-Modell könnte Lego sowohl langjährige Fans als auch neue Sammlerinnen begeistern. Während die vorherigen Modelle für ihre spielerischen Elemente bekannt waren, könnte das neue Set den Fokus stärker auf die Präsentation legen. Damit wäre es ideal für alle, die ihre Modelle prominent ausstellen möchten.

Design und Preis

Mit einem Preis von rund 1000 Euro könnte der neue Todesstern in die Liga der absoluten Premium-Sets aufsteigen. Doch ist dieser Preis gerechtfertigt? Ob Lego eine geschlossene Version oder eine offene Variante mit spielbaren Szenen aus den Filmen gestalten wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Bei diesem Preis erwarten Fans sowohl visuell als auch bautechnisch ein absolutes Meisterwerk.

Die Verpackung des Lego Star Wars Todesstern II (10143): Ein Sammlerstück aus der Original Trilogy Edition.

Quelle: Lego

Erwartungen an den Todesstern

Die Messlatte liegt hoch: Star-Wars-UCS-Sets gelten als die Königsdisziplin von Lego. Fans erwarten nicht nur Detailtreue und Grösse, sondern auch neue Funktionen, die ältere Modelle in den Schatten stellen. Ein Todesstern in dieser Preisklasse sollte ein Highlight des Lego-Star-Wars-Portfolios werden.

Was müsste ein Todesstern-Modell bieten, damit du bereit wärst, 1000 Euro auszugeben? Wärst du eher an einem Sammlerstück interessiert oder an einem Set, das durch spielbare Szenen überzeugt? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns darüber diskutieren!