Neuer Tonie in Zusammenarbeit mit der «Stiftung Zuhören» angekündigt

Der «Glücksfüchse»-Tonie wurde in Zusammenarbeit mit der «Stiftung Zuhören» entwickelt. Diese hilft Kindern dabei, konzentriertes Zuhören zu lernen.

Zuhören ist eine Fähigkeit, die von klein auf geübt werden kann – und die jedoch immer mehr Kindern schwer fällt. Deshalb will der Audioboxenhersteller Tonies für das Thema sensibilisieren. Gemeinsam mit der Stiftung Zuhören wurde ein neuer Tonie entwickelt. Mit dem Kauf unterstützt du die Stiftung mit drei Euro. Anlass für die Zusammenarbeit ist der Weltkindertag am 20. September.

Über die Stiftung Zuhören

Birgit Echtler, Geschäftsführerin der «Stiftung Zuhören», will mit der Aktion die Gesellschaft auf das Thema aufmerksam machen. «Die Zuhörkompetenz der Kinder sinkt», erklärt sie. Eine große Studie des IQB-Bildungstrends habe gezeigt, dass sich zwischen 2016 und 2021 der Anteil der Schüler, die den schulischen Regelstandard im Bereich Zuhören erreichen, deutlich reduziert habe. «Das Zuhören ist eine Basis- und Schlüsselkompetenz und legt die Grundlage für Lernen, Dialogfähigkeit und die Gestaltung unseres Miteinanders», sagt Echtler weiter.

Genau hier setzt ihre Stiftung an: Die 2002 gegründete Organisation will vor allem bei Kindern und Jugendlichen die Lust auf das Lesen sowie die Freude am Zuhören wecken. Die Stiftung Zuhören hat bereits einige Ideen umgesetzt, um die Hörfähigkeiten von Kindern zu verbessern, so werden etwa die Programme «Lilo Lausch» und «Hörclubs» angeboten. Die Wirksamkeit solcher Angebote konnte in Evaluationen bestätigt werden. So soll sich die Konzentrationsfähigkeit und das verstehende Zuhören der Kinder verbessert haben.

Der Tonie «Glücksfüchse»

Der Tonie handelt von Wünschen. Erzählt wird die Geschichte der Füchse Poppy und Sam, die mit besonderem Einfallsreichtum viele Wünsche erfüllen. Empfohlen wird die Figur ab vier Jahren, die Laufzeit beträgt 50 Minuten.

Der «Glücksfüchse»-Tonie.

Das Gute an dem «Glücksfüchse»-Tonie: Dein Kind übt sich im Zuhören. In der Hinsicht passen Tonies und die Stiftung ideal zueinander.