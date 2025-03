News & Trends 0

Neues Konzept von Ekoï will Klickpedale revolutionieren

Fehlen dem Radsport die wirklich grossen Innovationen? Der französische Hersteller Ekoï meint ja und bringt mit dem PW8 ein neuartiges Pedal-Schuh-Konzept, das den Sport revolutionieren will.

«Seit der Einführung von Klickpedalen vor 40 Jahren gab es im Radsport keine grosse Innovation mehr», schreibt Ekoï in einer Medienmitteilung. Deshalb hat das Unternehmen mit dem PW8 ein «revolutionäres Pedal-Schuh-Konzept entwickelt, das unübertroffene Leistungen in Bezug auf Effizienz, Leichtigkeit, Aerodynamik und Komfort» bieten soll.

Ekoï PW8: eine patentierte Neuheit

Das PW8-Pedal wurde laut Hersteller während vier Jahren entwickelt und während zwei Jahren von anspruchsvollen Profi- und Amateurradfahrern getestet. Darunter waren ehemalige Radsportler wie der Belgier Philippe Gilbert:

Das patentierte PW8-System (PW = Power und 8 = 8 mm Aufstandshöhe) wurde gemäss Medienmitteilung nach Tests im Windkanal in Frankreich designt. Das Pedal wird in Frankreich hergestellt und soll optimal mit dem in Italien produzierten PW8 C12 Pro Full Carbon Schuh, einem hochwertigen Lederprodukt, zusammenarbeiten.

Dank des minimierten Abstandes zwischen Achse und Sohle und einer rund doppelt so grossen Auflagefläche im Vergleich mit den heute handelsüblichen Klickpedalen «garantiert diese Innovation eine optimale Kraftübertragung und eine Verringerung der Totpunkte beim Treten», wie Ekoï weiter schreibt. Dies reduziere den aerodynamischen Luftwiderstand um bis zu elf Prozent.

Der neue Schuh PW8 C12 Pro Full Carbon ...

Quelle: Ekoï ... und das dazugehörige neue Pedal PW8 Chromoly.

Quelle: Ekoï

Technische Daten

Pedal PW8 Chromoly Körper: Karbon-Verbund

Achse: Chromoly

Plattform: 1500 mm²

Aufstandshöhe: 8 mm

Gewicht: 105 Gramm (Paar + Cleats: 225 Gramm)

Cleats 4 Winkelfreiheiten: [0°-1.5°] / [3°-6°]

selbstschmierender Überzug

Gewicht: 15 Gramm pro Paar

Schuh PW8 C12 Pro Full Carbon Sohle: Vollkarbon

Stollen: TPU Michelin

Schuhoberteil: Leder und PU-Futter

Schliesssystem: Doppel-BOA Li2 Metall

Das PW8-Konzept ist ab sofort auf der offiziellen Website von Ekoï erhältlich. Ob und ab wann wir die Produkte im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.

