Neues Lego-Set: Schloss Neuschwanstein mit 3455 Teilen

Rund 1,5 Millionen Touristen zieht Schloss Neuschwanstein in Bayern jährlich an. Kein Wunder, dass Lego das als Märchenschloss bekannte Bauwerk jetzt in seine «Architecture»-Reihe aufnimmt.

Schloss Neuschwanstein gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Wenn du dir die Reise Richtung Füssen sparen willst, kannst du das berühmte Schloss bald aus Legosteinen nachbauen. Dadurch ersparst du dir auch den Frust darüber, dass beim Fotografieren ständig andere Schaulustige durch das Bild laufen.

Über das Neuschwanstein-Set

Das neue Set «Schloss Neuschwanstein» (#21063) für erwachsene Fans enthält 3455 Teile und wird ab dem 1. August für 270 Euro oder 280 Franken erhältlich sein – zumindest ist das der Listenpreis, den Lego aufruft. Wann wir es ins Galaxus-Sortiment bekommen, ist aktuell noch nicht bekannt. Fertig aufgebaut ist das Märchenschloss 46 Zentimeter breit und 31 Zentimeter hoch, die Tiefe beträgt 20 Zentimeter. Damit passt es auch auf schmale Regale. Designer des Lego-Sets ist Rok Žgalin Kob aus Slowenien, der das Original selbst besuchte und mehr als ein halbes Jahr an seinem Entwurf arbeitete.

Von der königlichen Vision zum Disney-Schloss Der Wiederaufbau des mittelalterlichen Schlosses Vorderhohenschwanstein, von dem nur noch Ruinen standen, war ein Herzensprojekt von König Ludwig II. von Bayern. Der Bau an dem nun Neuschwanstein genannten Schloss begann 1869 und dauerte bis 1892. Durch die verspielten, schlanken Türme und Erker sowie die exponierte Lage des Schlosses auf einem Berg wurde es zum Prototyp romantisierender Märchenschlösser. Auch Walt Disney ließ sich davon inspirieren – Neuschwanstein diente als Vorlage für sein Dornröschenschloss.

Im Gegensatz zu einigen anderen Lego-Bauwerken handelt es sich nicht um ein «halbes» Set. Du kannst es von allen Seiten betrachten und ausstellen. Am Sockel lässt sich ein Namensschild befestigen. Ob das angesichts der Bekanntheit des Schlosses notwendig ist, ist eine andere Frage.

Auch nach Fertigstellung des Bauwerks hört das Basteln nicht auf: Die grünen Blätter an den Bäumen um das Schloss herum lassen sich gegen organgefarbene austauschen. So zieht an deinem privaten Neuschwanstein der Herbst ein.

Das Schloss gehört zu Legos «Architecture»-Reihe, in der berühmte Baudenkmäler aus aller Welt ihren Platz finden, darunter die Kathedrale Notre-Dame in Paris, der Trevi-Brunnen in Rom und Burg Himeji in Japan.

Neuschwanstein gibt es auch bei der Konkurrenz Bei einem berühmten Baudenkmal wie Schloss Neuschwanstein wundert es nicht, dass auch andere Hersteller sich dafür interessieren. Das Schloss gibt es in verschiedenen Setgrößen. Mit 1969 Teilen ist das Set der Marke Wange eher klein. Deutlich mehr Details bietet das Set von Xingbao mit 7437 Bauelementen. Beide sind unter anderem über Bluebrixx zu beziehen. Bei uns im Shop gibt es das Schloss als Set von Diamond Blocks mit 11 810 Steinen.

Und wenn dir das nicht reicht: Lesdiy bietet Schloss Neuschwanstein als deutlich größeres Set mit 57 602 Elementen an. Sehr beeindruckend ist zudem ein Projekt des Lego-Fans Felix Mezei, der das Schloss in Eigenregie aus 57 640 Legosteinen selbst nachbaute. Das kostete ihn laut eigenen Angaben rund zweieinhalb Jahre bei täglich mehr als zehn Stunden Bauzeit. Er bietet für den Nachbau eine Anleitung mit 6280 Seiten an.

Titelbild: Lego

