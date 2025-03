News & Trends 4

Neues Mittelerde-Diorama von Lego: «Das Auenland» mit neun Minifiguren

Am 5. April erscheint mit «Das Auenland» ein neues Lego-Set aus der «Herr der Ringe»-Reihe. Dazu gibt es einen Mini-Film mit Sean Astin als Sprecher. Er spielte in der Trilogie den Hobbit Samweis Gamdschie.

Lego hat ein neues Set aus der Welt von «Herr der Ringe» angekündigt. Diesmal kannst du markante Teile des Hobbit-Dorfes Hobbingen nachbauen. Das Set mit dem Namen «Das Auenland» (#10354) besteht aus 2017 Elementen und ist für Erwachsene gedacht. Es misst 20 × 45 × 27 Zentimeter (H × B × T) und erscheint am 5. April für rund 270 Euro oder 280 Franken. Wann wir das Set im Shop anbieten können, ist noch nicht bekannt. Inhalt des Auenland-Sets

Neun Minifiguren sind enthalten: Bilbo und Frodo Beutlin, Gandalf, Sam, Merry, Pippin sowie drei weitere Hobbits aus dem Dorf. Der Zauberer Gandalf ist mit Pferd und Wagen angereist. Mittelpunkt des Dioramas ist Bilbos Hobbithöhle in einem grünen Hügel. Auf der Vorderseite sind mehrere Fenster und der aus dem Film bekannte Eingang zu Bilbos Haus zu sehen. Auch der Gartenzaun und das «kein Zugang»-Schild am Gartentor sind enthalten.

Neun Figuren sind im Set enthalten.

Quelle: Lego

Die Rückseite gibt den Blick in Bilbos Höhlenwohnung frei. In seiner Schreibstube liegt das Buch über seine Reise zum «Einsamen Berg». Du kannst es geöffnet oder geschlossen ausstellen. Auf der rechten Seite des Eingangsbereich befindet sich das Esszimmer mit einem Kaminofen. Lego-Flammen und der goldene Ring im Kamin spielen auf die Szene im Film an, in der Gandalf und Frodo die glühende Schrift auf Saurons Ring entdecken. Laut Produktbeschreibung kannst du einen «brennenden Brief in den Einen Ring» verwandeln.

Mit zahlreichen Kleinteilen dekorierst du die Räume, darunter Geschirr, Blumenvasen, Kerzen, Truhen und Fässer.

Auf der Bühne kannst du Bilbos berühmte Rede an seine ungeliebten Nachbarn nachstellen, in deren Anschluss er sich mithilfe des Rings unsichtbar macht. Laut Lego beinhaltet das Set dazu ein drehbares Rad, mit dem du Bilbo verschwinden lassen kannst. Die Bühne mit einem großen Geburtstagsbanner steht vor einem mit bunten Lampions behängten Baum. Zu den Geburtstagsfeierlichkeiten gehören auch ein Tisch mit einer großen Torte sowie Trinkbecher für Bilbos feierfreudige Nachbarn.

Auf der Bühne hält Bilbo seine Rede und macht sich dann unsichtbar.

Quelle: Lego

Ein Pavillon spielt auf das Lager mit Feuerwerkskörpern an, das die beiden Tunichtgute Merry und Pippin versehentlich in Brand setzen – der eindrucksvolle Feuerwerksdrache mit roten Schwingen und feurigem Schwanz ist ebenfalls dabei. Merry und Pippin haben austauschbare Köpfe, sodass du ihnen als Resultat ihres Streiches die Haare zu Berge stehen lassen kannst.

Minifilm mit Hobbit-Darsteller Sean Astin

Zur Vorstellung des neuen Sets hat Lego den Schauspieler Sean Astin an Bord geholt und mit ihm als Sprecher einen Minifilm produziert, der Szenen aus dem legendären ersten Teil der Trilogie, «Die Gefährten», nachahmt. Astin spielte in «Der Herr der Ringe» den gutmütigen Hobbit Sam Gamdschie, der Frodo auf seiner Reise zum Schicksalsberg begleitet.

Der animierte Kurzfilm zeigt ikonische Szenen aus «Die Gefährten», teilweise in leichten Abwandlungen zum Original. Astin ist als Sprecher aus dem Off zu hören. Am Ende des Films siehst du ihn mit dem Auenland-Set vor sich. Etwas abseits stehen auch die beiden anderen aktuellen «Herr der Ringe»-Dioramen: Das mit mehr als 6000 Teilen deutlich aufwändigere «Bruchtal» (#10316) und Saurons Turm «Barad-dûr (#10333) mit mehr als 5000 Teilen.

Sam-Darsteller Sean Astin grinst verschmitzt in die Kamera.

Quelle: Lego

Titelbild: Lego

