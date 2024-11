Neues Set von Lego Icons angekündigt: Die Endurance von Ernest Shackleton

Der Name Endurance sagt vor allem Geschichtsliebhabern etwas: Das 44 Meter lange Dreimastschiff wurde während der Imperial Trans-Antarctic Expedition (1914–1917) unter dem Kommando von Sir Ernest Shackleton bekannt. Lego bringt am Black Friday das detailreiche Modell der Endurance heraus. Mit 3011 Teilen lässt sich das Schiff, das 1915 im Eis der Antarktis zerbrach, originalgetreu nachbauen.

Lego hat ein neues Set aus der Icons-Serie angekündigt: Das Expeditionsschiff Endurance von Sir Ernest Shackleton. Es besteht aus 3011 Elementen und soll das historische Schiff detailgetreu nachbilden: Es hat drei hohe Masten, zehn beigefarbene Segel und eine rote Flagge mit Union-Jack-Emblem. Du kannst das Steuerrad drehen und so das Ruder betätigen. Die Segmente des Oberdecks sind abnehmbar und geben so den Blick auf Backbord- und Steuerbordkabinen und zur Dampfmaschine frei. Zudem gehören vier Rettungsboote, ein Anker und ein steuerbares Schiffsrad zum Set.

Blick ins Innenleben der Lego Endurance.

Quelle: Lego

Das Schiff kommt mit einem Präsentationsständer. Es sind keine Mini-Figuren der Crew dabei. Aber das ist wohl bei einem Schiff, das vornehmlich als Dekoration dienen soll, auch gewollt.

Die Lego-Endurance ist 47 Zentimeter hoch, 80 Zentimeter lang und 24 Zentimeter breit. Das Set ist für Fans ab 18 Jahren gedacht.

Das Steuerrad des Schiffs lässt sich drehen.

Quelle: Lego

Über die Endurance

Sir Ernest Shackleton brach 1914 mit Kapitän Frank Worsley und seiner 26-köpfigen Crew auf der Endurance zu einer Antarktis-Überquerung auf. Das Schiff blieb im Packeis der Weddell See stecken und zerschellte. Mit drei Rettungsbooten machten sich die Männer zur unbewohnten Insel Elephant Island auf. Hier verharrten die meisten in einer aus zwei der Rettungsboote zusammengezimmerten Hütte viereinhalb Monate lang. Worsley, Shackleton und vier weitere Mitglieder der Mannschaft machten sich mit dem dritten Boot auf und erreichten das fast 1500 Kilometer entfernte Südgeorgien. So überlebte die gesamte Besatzung das Unglück.

Lego-Black-Friday

Das Set wird am 29. November 2024 erscheinen und zunächst exklusiv auf der Website von Lego erhältlich sein. Das ist der «Lego-Black-Friday», an dem Lego jedes Jahr ein größeres Set ankündigt. Den Preis gibt das Spielzeugunternehmen mit 269,99 Euro beziehungsweise 289 Franken an. Wahrscheinlich werden wir es auch in unseren Shop bekommen, ich kann dir jedoch noch nicht genau sagen, wann.

