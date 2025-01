Neuigkeiten aus dem Hause Hue: KI-Assistent und Lampen-Sync mit LG-TVs

Bald werden sich Hue-Lampen mit LG-Fernsehern synchronisieren und somit dein Heimkino in allen Farben beleuchten können, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Auch ein KI-Assistent für die Hue-App wurde bestätigt und soll noch dieses Jahr erscheinen.

Signify, das Unternehmen hinter der Marke Philips Hue, hat einige Neuerungen für Ent-hue-siasten angekündigt. Die Hue-App wird demnächst einen KI-Assistenten bekommen, der auf deine Lichtwünsche eingehen kann. Außerdem kannst du mit einem LG-Fernseher bald deine Hue-Lampen synchronisieren und dadurch die Beleuchtung an das TV-Geschehen anpassen.

Generative KI für die Hue-App

Die Ankündigung eines KI-Assistenten kommt nicht überraschend: Bereits im Oktober 2024 berichtete der gut informierte Hue-Blog, dass Hue an einer KI arbeitet. Dort sind auch Befehle aufgeführt, wie beispielsweise: «Erstelle eine Szene für einen Kindergeburtstag» oder «Erstelle eine Szene für ein gemütliches Frühstück».

Signify bestätigt, dass du per Text- und Spracheingabe mit dem Assistenten interagieren können wirst. Bezüglich der Leistungsfähigkeit ihrer KI hält sich Signify ansonsten sehr bedeckt. Im Hueblog vermutete der Autor zunächst eine eingeschränkte Funktionalität und dass die KI möglicherweise zunächst nicht in der Lage sein könnte, neue Szenen zu erstellen. Stattdessen könnte sie lediglich aus bestehenden Szenen passende Vorschläge bieten.

Auf diesem Bild ist zu sehen, dass die KI eher Szenenvorschläge liefert, anstatt eigene Szenen zu erstellen.

Quelle: Philips Hue

Laut Signify «liefert der Assistent personalisierte Beleuchtungsszenen», ohne genauer auszuführen, was damit gemeint ist. Allerdings ist in der Signify-Ankündigung die Rede von einer generativen KI, also einer KI, die Inhalte erstellen kann. Das spricht dafür, dass sie nicht nur Vorschläge liefert. Das neue Feature soll zudem durch Feedback kontinuierlich verbessert werden.

Ein genaues Datum, wann der KI-Assistent erscheint, teilt Signify nicht mit und nennt stattdessen nur das Jahr 2025. Zunächst wird er zudem nur auf Englisch und «in ausgewählten Märkten» verfügbar sein.

LG-TVs können bald deine Hue-Lampen steuern

Signify kündigte außerdem eine Partnerschaft mit LG an. Ab Anfang 2025 wird die Hue-Sync-TV-App nach Samsung auch für LG-Fernseher verfügbar sein.

Mit der App synchronisiert dein TV die damit verbundenen Lampen, ohne zusätzliche Hardware – etwa die Hue Sync Box – zu benötigen. Damit passt sich die Beleuchtung an die wiedergegebenen Bildschirminhalte an – egal, ob du Filme und Serien schaust oder zockst. Unterstützt werden laut Ankündigung auch Formate wie Dolby Vision und 8K.

Kompatibel sind nicht nur LG-Fernseher, die neu dieses Jahr erscheinen, sondern auch einige Modelle vergangener Jahre. Der Fernseher muss lediglich mit dem Betriebssystem WebOS24 (oder höher) ausgerüstet sein.

Die App ist bereits seit zwei Jahren für Samsung-Fernseher verfügbar. Die dynamische Beleuchtungssteuerung hat allerdings ihren Preis. Die App kostet einmalig rund 130 Euro/Franken oder monatlich rund drei Euro/Franken.

Security-Kameras erkennen Rauchmelder-Alarm

Auch für Nutzerinnen und Nutzer von Hue-Security-Geräten gibt es Neuigkeiten. Kabelgebundene Hue-Secure-Kameras können «in Zukunft» Rauchmelder-Alarmsignale erkennen. Identifiziert eine Kamera einen Rauchmelder-Alarm, sendet Hue dir eine Nachricht aufs Smartphone und schaltet eine rote Beleuchtung ein, damit du bei Rauch besser sehen kannst.

Außerdem ist es bald auch möglich, den Live-Feed deiner Kameras auf Bildschirme von Amazon Alexa, Google Nest und «weitere Geräte» zu streamen. Zu den weiteren Geräten macht Signify keine weiteren Angaben.