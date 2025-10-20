New Adult: Warum die Zukunft des Lesens nach Selfie-Wänden und BookTok aussieht

Nordic Clans 1: Mein Herz, so verloren und stolz
Deutsch, Asuka Lionera, 2024
Selfie-Wände, Farbschnitt und Fan-Schlangen: Auf der Frankfurter Buchmesse zeigt New Adult, wie junges Lesen heute aussieht – ein Trend, der nicht nur Buchverlage mitreißt.
Nach «Young Adult» – also Geschichten für Leserinnen und Leser zwischen etwa 12 und 18 Jahren, in denen es um Freundschaft, erste Liebe und das Erwachsenwerden geht – folgt die erwachsenere Fortsetzung: «New Adult».
Was einst als seichte Unterhaltung belächelt wurde, ist längst ein Milliardenmarkt – mit Fan-Events, Signierschlangen-Marathons und Verlagen, die kaum so schnell nachdrucken können, wie gelesen wird.
Das eigentlich Bemerkenswerte am NA-Boom ist nicht nur der Inhalt, sondern das Drumherum. Es ist ein Fandom, das man bisher vor allem in der Musik-, Film- oder Game-Szene kennt – oder, um bei Gedrucktem zu bleiben, bei Comics aller Art. Die Frankfurter Buchmesse hat das erkannt und widmet dem Spektakel eine eigene Halle, die sich in eine riesige Community-Zone verwandelt.
Zwischen Neon-Schriftzügen, Blumengirlanden und «Tropes-Walls» posierten Fans für Fotos – und standen Schlange für Selfies mit Stars wie Stella Tack, Bianca Iosivoni oder Ava Reed.
Das Faszinierende an diesem Trend: Er ist ein riesiges Plädoyer für das gedruckte Buch. Obwohl die Empfehlungen und der Hype komplett digital auf Plattformen wie TikTok entstehen, wollen die Fans am Ende eines: ein echtes Buch in der Hand halten. Mit schönem Cover, vielleicht sogar mit einem farbigen Buchschnitt.
Die riesigen Bücherstapel in den Armen der jungen Besucherinnen zeigen auf jeden Fall, dass die Lesebegeisterung enorm ist. Der Buchmarkt, der seit Jahren nach einer Verjüngungskur sucht? Hier hat er sie gefunden. Während anderswo über KI-Texte debattiert wird, zeigt New Adult: Die einfachste Formel ist, bleibt und funktioniert immer noch – Geschichten, die Gefühle auslösen.
Was stellst du dir vor, wenn du an die Frankfurter Buchmesse denkst? Wahrscheinlich ernste Gesichter,
langweilige literarische Debatten und vielleicht ein paar alte renommierte Autoren. Weit gefehlt im Jahr 2025. Zwar sitzen sie da noch, die seriösen, hochkarätigen Autoren und diskutieren über Literatur, doch präsenter scheinen in diesem Jahr andere: junge Frauen, den Arm voller Bücher mit Farbschnitt, Elfenohren und stets bereit für das nächste TikTok-Selfie vor der Fotowand aus Blumenranken. New Adult ist das entscheidende Stichwort, das die Herzen der Verlage höher schlagen lässt.
Hier spielt das Leben nicht mehr im Klassenzimmer, sondern an der Uni, im ersten Job oder in der eigenen Wohnung. Im Mittelpunkt stehen Selbstfindung, Freundschaft, Liebe – und meist auch ein ordentlicher Schuss «spicy juice». Das Genre reicht von emotional aufgeladenen Dark-Romance-Geschichten über Romantasy-Welten, in denen Magie und Leidenschaft verschmelzen, bis hin zu College-Romanen, die das Chaos zwischen Prüfungsstress, Partys und großen Gefühlen einfangen. Entdeckt wird das Genre vor allem über BookTok, wo Emotionen und Buchtipps Millionen Klicks erreichen.
