News & Trends 2 0

New Adult: Warum die Zukunft des Lesens nach Selfie-Wänden und BookTok aussieht

Selfie-Wände, Farbschnitt und Fan-Schlangen: Auf der Frankfurter Buchmesse zeigt New Adult, wie junges Lesen heute aussieht – ein Trend, der nicht nur Buchverlage mitreißt.

Was steckt hinter dem Trendgenre «New Adult»? Nach «Young Adult» – also Geschichten für Leserinnen und Leser zwischen etwa 12 und 18 Jahren, in denen es um Freundschaft, erste Liebe und das Erwachsenwerden geht – folgt die erwachsenere Fortsetzung: «New Adult».

Was einst als seichte Unterhaltung belächelt wurde, ist längst ein Milliardenmarkt – mit Fan-Events, Signierschlangen-Marathons und Verlagen, die kaum so schnell nachdrucken können, wie gelesen wird.

Mehr als nur Bücher: Eine Community erobert die Messe Das eigentlich Bemerkenswerte am NA-Boom ist nicht nur der Inhalt, sondern das Drumherum. Es ist ein Fandom, das man bisher vor allem in der Musik-, Film- oder Game-Szene kennt – oder, um bei Gedrucktem zu bleiben, bei Comics aller Art. Die Frankfurter Buchmesse hat das erkannt und widmet dem Spektakel eine eigene Halle, die sich in eine riesige Community-Zone verwandelt.

Zwischen Neon-Schriftzügen, Blumengirlanden und «Tropes-Walls» posierten Fans für Fotos – und standen Schlange für Selfies mit Stars wie Stella Tack, Bianca Iosivoni oder Ava Reed.

Der «BookTok-Effekt»: digital entdeckt, analog geliebt Das Faszinierende an diesem Trend: Er ist ein riesiges Plädoyer für das gedruckte Buch. Obwohl die Empfehlungen und der Hype komplett digital auf Plattformen wie TikTok entstehen, wollen die Fans am Ende eines: ein echtes Buch in der Hand halten. Mit schönem Cover, vielleicht sogar mit einem farbigen Buchschnitt.

Die riesigen Bücherstapel in den Armen der jungen Besucherinnen zeigen auf jeden Fall, dass die Lesebegeisterung enorm ist. Der Buchmarkt, der seit Jahren nach einer Verjüngungskur sucht? Hier hat er sie gefunden. Während anderswo über KI-Texte debattiert wird, zeigt New Adult: Die einfachste Formel ist, bleibt und funktioniert immer noch – Geschichten, die Gefühle auslösen.

Neugierig geworden? Hier sind aktuelle Bestseller aus der New-Adult-Community

Wie stehst du dazu? Ist New Adult die Rettung des Lesens oder nur ein lauter Hype? Schreib es in die Kommentare!

Titelbild: Anna Sandner

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







