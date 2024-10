Nintendo kündigt einen Wecker an

Aus dem Nichts kündigt Nintendo einen Wecker an, der dich auf unkonventionelle Art und Weise aus dem Schlaf reissen will.

Nintendo kündigt neue Hardware an – dabei handelt es sich aber nicht um die lang ersehnte Switch 2. Nein, stattdessen präsentiert das japanische Unternehmen einen... Wecker? Nintendos interaktive Nachttischuhr hört auf den Namen «Alarmo» und soll dir helfen, morgens einfacher aus dem Bett zu steigen.

Aufstehen mit Nintendo-Sounds

Statt generischer und nerviger Alarm-Sounds gibt es bei Alarmo nervige Alarm-Sounds aus Nintendo-Spielen. Im Trailer zu sehen hören ist ein Alarm aus «Super Mario Odyssey», bei dem Melodien aus dem Game und Soundeffekte von gesammelten Münzen abgespielt werden. Ebenfalls präsentiert wird ein Alarm aus «Splatoon 3», bei dem neben Musik auch Feuersalven von Waffen zu hören sind.

Steuerung mit Bewegungssensor

Der Wecker verfügt über einen Bewegungssensor. Um den Alarm auszuschalten, musst du die Uhr nicht berühren, sondern einfach aus dem Bett steigen. Der Wecker reagiert auch auf deine Bewegungen im Bett und spielt Soundeffekte intensiver ab, je mehr du dich bewegst. In «Super Mario Odyssey» klimpern die Münzen immer häufiger und in «Splatoon 3» wird mit zunehmender Bewegung immer heftiger geballert. Ignorierst du den Wecker und bleibst im Bett liegen, wird der Alarm intensiver, lauter und nerviger.

Der Bewegungssensor wird unter anderem für das Ausschalten des Weckers genutzt.

Quelle: Nintendo

Der Bewegungssensor wird auch genutzt, um deine Bewegungen im Schlaf zu tracken. Nach dem Aufstehen kannst du dir mit Statistiken auf dem Wecker ansehen, wie gut du geschlafen hast und wie viel du dich in der Nacht bewegt hast.

Statistiken zur Schlafqualität.

Quelle: Nintendo

Bestätigte Games und Verfügbarkeit

Bisher hat Nintendo Alarme aus fünf Games angekündigt: «Super Mario Odyssey», «Pikmin 4», «Splatoon 3», «Ring Fit Adventure» und «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Für jedes der Games gibt es sieben verschiedene «Szenen», mit denen du auf unterschiedliche Art und Weise geweckt wirst. Verbindest du den Wecker mit dem Internet, erhältst du weitere kostenlose Updates. Bisher bestätigt Nintendo Alarme aus «Mario Kart 8 Deluxe» und «Animal Crossing».

Das ist alles schön und gut, aber ich wünsche mir einen extra-nervigen Alarm mit Navi aus «Ocarina of Time», die mich mit hunderten von «Hey, Listen!» aus dem Tiefschlaf reisst.

Die Uhr bedienst du mit dem einem Drehknopf aus Gummi.

Quelle: Nintendo

Damit nicht genug – Alarmo hat noch weitere Sounds auf Lager. Der Wecker bietet eine Auswahl an entspannenden Geräuschen und Melodien aus Nintendo-Games, die du zum Einschlafen abspielen kannst. Wahlweise gibt der Wecker auch einen stündlichen Glockenschlag von sich – inklusive cooler Animation auf dem Screen.

Alarmo ist bis Mitte Januar 2025 nur für Abonnenten des «Nintendo Switch Online»-Abos erhältlich.