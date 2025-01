Nintendo stellt die Switch 2 vor

Nintendo hat in einem kurzen Video die Nachfolgekonsole zur Switch vorgestellt. Hier findest du alle Informationen zur Switch 2.

Hurra, die Switch 2 ist da! Mit einem Post auf X und einem Video auf Youtube kündigt Nintendo offiziell ihre neue Konsole an:

Das musst du zur neuen Hardware wissen

Hier findest du alle wichtigen Informationen zur Switch 2 zusammengefasst:

Was hat sich Grundlegendes verändert?

Nichts. Die Switch 2 ist, wie auch die Vorgängerin, ein Handheld-Konsolen-Hybrid. Du kannst das Gerät unterwegs und im neuen, schicken Dock am TV nutzen.

Das neue Dock mit Switch-2-Logo und mit Switch-Controller-Zubehör.

Quelle: Nintendo

Wie gross ist die Konsole?

Die Switch 2 ist bedeutend grösser als die erste Switch. Wie viel grösser verrät der Trailer nicht im Detail. Insider gehen von ca. 8 Zoll aus – zum Vergleich: die Switch hatte ein 6.2-Zoll-Display und das neuere OLED-Modell ein 7-Zoll-Display.

So gross ist die alte Switch.

Quelle: Nintendo

Und so gross ist die neue Switch.

Quelle: Nintendo

Wie sehen die neuen Joy-Cons aus?

Auch die Joy-Cons sind bedeutend grösser als die alten Versionen. Ergonomischer scheint die neue Version aber nicht zu sein – die Controller sind hinten flach. Sie werden neu magnetisch an die Konsole und an das Zubehör angebracht.

Der Grössenvergleich der Joy-Cons

Quelle: Nintendo

Sie erhalten einen schicken Farbanstrich mit dezenten Akzenten.

Schöne Farbkombis.

Quelle: Nintendo

Im kurzen Teaser-Video scheint Nintendo die neue Maus-Funktionalität der Joy-Cons anzudeuten. Die kleinen Controller haben zwischen den magnetischen SL- und SR-Tasten einen optischen Maus-Sensor verbaut.

Im Trailer gleiten die Joy-Cons über eine ebene Oberfläche – wie wird der Maus-Sensor wohl in Games genutzt werden?

Quelle: Nintendo

Welche Games wurden angekündigt?

Offiziell keine. Man sieht nur einen kurzen Ausschnitt eines neuen «Mario Kart»-Titels mit einer neuen Strecke. Für mehr Informationen musst du dich noch ein bisschen gedulden (siehe weiter unten).

Yesss! Endlich ein neues Mario Kart.

Quelle: Nintendo

Ist die Konsole mit Switch-1-Games kompatibel?

Ja, die Switch 2 wird sowohl physische als auch digitale Switch-1-Games spielen.

Hurra, die Switch 2 ist vollständig abwärtskompatibel.

Quelle: Nintendo

Wann erscheint die neue Konsole?

Als Launch-Zeitraum gibt Nintendo lediglich 2025 an. Insider rechnen mit einem Launch im Mai oder Juni 2025.

Weitere Details?

Die Switch 2 hat einen zusätzlichen USB-C-Port auf der Oberseite des Geräts. Wofür dieser verwendet wird, ist noch unklar. Die Konsole verfügt über einen breiten Kickstand, der ähnlich flexibel einstellbar ist, wie der des OLED-Modells.

Der Kickstand sieht stabil aus.

Quelle: Nintendo

Was wurde noch nicht bestätigt?

Wir wissen nun, dass der Screen definitiv grösser ist als der Screen der Switch 1 – ob Nintendo aber ein LCD- oder OLED-Display verbaut, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Ebenfalls unklar ist, wie der neue Pro-Controller aussehen wird. Auch die Funktion des mysteriösen C-Knopfes auf den Joy-Cons (unterhalb des Home-Buttons) bleibt ein Rätsel. Gerüchte über die Implementation von Hall-Effect-Joysticks bleiben ebenfalls unbestätigt.

Was macht der C-Knopf (ganz rechts)?

Quelle: Nintendo

Zum Preis der Konsole macht Nintendo auch noch keine Angaben. Ebenso wenig wurden Details zum Innenleben der Switch verraten.

Wie geht es jetzt weiter?

Games wurden im kurzen Trailer nicht vorgestellt – mit Ausnahme eines kurzen Einblickes in ein neues «Mario Kart». Nintendo hat bereits eine «Nintendo Direct» Präsentation für den 02. April angekündigt. An dieser Präsentation sollen mehr Details zur Hardware sowie das Spiele-Lineup vorgestellt werden.

Für Ende April hat Nintendo bereits diverse Anspielmöglichkeiten für die Switch 2 angekündigt. Unter anderem soll die Konsole vom 25. April bis 27. April in Berlin für die breite Masse spielbar sein.

Ein Blick zurück

Bis zur Ankündigung der Switch 2 war es eine lange Reise für Nintendo-Fans. Die Switch ist mittlerweile fast acht Jahre alt. Das ist doppelt so alt wie Nintendos letzte Konsole, die Wii U. Die Switch ist mit fast 150 Millionen verkauften Einheiten die dritterfolgreichste Konsole aller Zeiten, hinter dem Nintendo DS (154 Millionen) und der PS2 (160 Millionen).

In der Gerüchteküche um eine Switch-Nachfolgerin fing es erstmals im Oktober 2021 an zu brodeln – zum Launch des Switch-OLED-Modells. Gemäss Insider-Berichten hatte Nintendo ursprünglich vor, ein «Pro»-Modell der Switch zu veröffentlichen – mit deutlich mehr Leistung. Aufgrund von Lieferengpässen von Halbleiterprodukten entschied sich das Unternehmen angeblich «nur» für ein OLED-Screen-Update.

Seither haben sich die Gerüchte um neue, stärkere Nintendo-Hardware gehäuft. Die Pro-Gerüchte wandelten sich mit der Zeit zu Switch-2-Gerüchten. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es eine regelrechte Leak-Lawine zur Hardware der neuen Konsole. Nintendo liess sich davon nicht beeindrucken und blieb grösstenteils stumm.

Nach jahrelangem Rätseln und Spekulieren können Nintendo-Fans nun mit Zuversicht und Vorfreude in die Zukunft blicken. My body is ready.

