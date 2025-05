News & Trends 6 0

Nintendo Switch Online App: Update vereinfacht Übertragung von Bildern aufs Handy

Schluss mit fummeligen QR-Codes: Nintendo macht das Kopieren von Screenshots und Videos aufs Smartphone auf der Switch 2 deutlich einfacher. Der Patch implementiert nun auch Unterstützung für Game Chat.

Nutzt du die Nintendo Switch Online App auf deinem Smartphone? Nintendo hat der App ein Update verpasst und für die Switch 2 vorbereitet. Wenn du dir die neue Konsole kaufst, kannst du die neuen Funktionen nutzen. Unter anderem ist es mit Version 3.0.1 der App deutlich einfacher, Screenshots und Videos von der Konsole aufs Smartphone zu senden. Sie enthält mit dem Patch nun auch Unterstützung für Switch-2-Spiele und -Funktionen. Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025.

Mit dem jüngsten Patch hat Nintendo die App außerdem optisch aufgehübscht und umbenannt. Sie heißt jetzt «Nintendo Switch App». Das ändert aber nichts daran, dass für die Nutzung der meisten Features Nintendos kostenpflichtiges Online-Abo erforderlich ist.

Bilder und Videos teilen einfach gemacht

Die vereinfachte Option zum Teilen von Inhalten wird nur für die «Switch 2» möglich sein. Das bedeutet eine erhebliche Verbesserung.

Der vereinfachte Upload von Bildern auf das Smartphone ist nur für die Switch 2 möglich.

Quelle: Debora Pape

Das Übertragen von Aufnahmen aufs Smartphone erfordert bisher mehrere Schritte, unter anderem das Einscannen von zwei QR-Codes. Jetzt soll das Übertragen sogar automatisch funktionieren. Bis zu 100 Dateien kannst du so auf dein Smartphone kopieren. Dort werden sie 30 Tage lang zur Verfügung stehen. Wenn du mehr Screenshots oder Videos hast, werden bei Überschreiten der Anzahl die ältesten Dateien überschrieben.

Neue Features fürs gemeinsame Zocken Laut Patch Notes kannst du über die App jetzt neue Freunde hinzufügen. Das war bisher nur auf der Switch möglich. Optional erhältst du Benachrichtigungen, wenn eine Freundin oder ein Freund online kommt. Zudem erhältst du direkt in der App Einladungen zu Game Chat, eine neue Funktion der Switch 2. Game Chat ist ein erweiterter Voice Chat: Bis zu zwölf Personen können gleichzeitig ihr aktuelles Gameplay teilen und so andere an ihrem Spiel teilhaben lassen. Was kann die App allgemein? Die Nintendo Switch App ist eine Begleit-App, die dir für einige Spiele zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellt. Dazu gehört beispielsweise Voice Chat. Die Funktionen der App sind abhängig vom Spiel. In «Splatoon 3» kannst du darüber etwa deine Statistiken und Ausrüstung einsehen. In «Animal Crossing: New Horizons» chattest du mit Freunden und überträgst Designs.

Für die beiden überarbeiteten «Zelda»-Spiele «Breath of the Wild» und «Tears of the Kingdom» steht dir der neue Bereich «Zelda Notes» in der App zur Verfügung. Das Feature bietet zum Beispiel eine Navigation zum Auffinden von Sammelgegenständen. Du kannst damit auch deine gebauten Eigenkreationen aus «Tears of the Kingdom» mit anderen teilen.

Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Titelbild: Debora Pape

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel