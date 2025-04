News & Trends 256

Nintendo verrät alle Details zur Switch 2: Hardware, Games und Launch-Datum

Nintendo enthüllt an einer Direct-Präsentation alle wichtigen Details zu ihrer neuen Konsole und stellt neue Games vor. Hier findest du alle wichtigen Informationen.

Das Warten hat ein Ende. In einem einstündigen Livestream verrät Nintendo alle Informationen zur Switch 2 – inklusive neuen Hardware-Funktionen, Games und Launch-Datum. Du kannst dir den ganzen Livestream im unten eingebetteten Video anschauen.

Nachfolgend habe ich alle wichtigen Ankündigungen aus der Präsentation zusammengefasst.

Hardware: Das kann die Nintendo Switch 2

Nintendos neuer Handheld-Konsolen-Hybrid sieht der alten Switch auf den ersten Blick sehr ähnlich. Tatsächlich hat sich in der neuen Iteration aber viel getan. Das sind die wichtigsten Neuerungen.

Die Switch 2 ist grösser, schärfer und schneller

Die Nintendo Switch 2 ist bedeutend grösser als das Original – bleibt aber genau gleich dünn. Die neue Konsole hat einen 7.9-Zoll-Screen – die Switch 1 schaffte es gerade mal auf 6.2 Zoll. Mit einem grösseren Display kommt auch eine höhere Auflösung: 1080p statt wie zuvor 720p.

Die Switch 2 bietet leider kein OLED-Display – dafür punktet der Handheld mit weiteren spannenden Funktionen. Der Screen hat eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und VRR. Auch HDR-Inhalte werden unterstützt.

Die Switch 2 ist viel grösser als die Switch.

Quelle: Nintendo

Dock-Output neu in 4K

Die Switch 2 unterstützt im Dock eine 4K-Ausgabe mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. In niedrigeren Auflösungen schafft die Konsole auch bis zu 120 FPS. Auch die Wiedergabe von HDR-Inhalten wird im TV-Modus unterstützt. Das Dock sieht dem Vorgängermodell ähnlich. Im Inneren wurde die Neuauflage mit starken Lüftern ergänzt, damit Nintendos Power-Konsole bei all den Pixeln und hohen Framerates nicht überhitzt.

Der neue Lüfter im Dock.

Quelle: Nintendo

Mehr und schnellerer Speicher

Die Nintendo Switch 2 hat 256 GB Speicher verbaut – das ist achtmal mehr als bei der alten Switch. Dieser Speicher soll bedeutend schneller sein als zuvor. Er lässt sich via ultraschneller microSD Express Cards erweitern. Alte, langsamere SD-Karten werden nicht mehr unterstützt.

Für die Switch 2 brauchst du sehr schnelle SD-Karten.

Quelle: Nintendo

Die Switch 2 unterstützt auch physische Spiele. Die sind neu rot eingefärbt, um sie von Switch-1-Cartridges zu unterscheiden. Auch die Switch-Karten verfügen über einen neuen Speicher, der für schnelle Ladezeiten sorgen soll.

Die Switch 2 ist mit Switch-1-Games kompatibel – sowohl physisch als auch digital. Deine Spiele und Speicherdaten wirst du zum Launch mit einem «System Transfer»-Tool ganz einfach übertragen können.

So sehen die neuen Cartridges aus.

Quelle: Nintendo

Der neue C-Knopf öffnet ein Chat-Overlay

Nintendo hat in der Vergangenheit die Online-Features bei ihren Konsolen stark vernachlässigt – so musstest du auf der Switch 1 via Smartphone mit deinen Online-Kumpels reden. Auf der Switch 2 soll alles einfacher und besser laufen – dank des neuen C-Knopfs auf dem rechten Joy-Con.

Mit diesem aktivierst du den sogenannten «Game Chat». So redest du während einer Online-Session schnell und unkompliziert mit deinen Freunden. Die Switch 2 hat ein Mikrophon verbaut – ein Headset ist also nicht nötig. Gemäss Nintendo verfügt die Chat-Funktion auch über Noise Cancelling – selbst mit störenden Hintergrundgeräuschen soll das Online-Plappern gut funktionieren.

Mit dem C-Knopf startest du ebenfalls eine Screen-Sharing-Funktion. So können deine Freunde live mitverfolgen, was du gerade spielst – und du kannst deinen Freunden beim Spielen zuschauen. Einige Games werden zudem eine «Game Share»-Funktion unterstützen. Damit kannst du lokale oder online Multiplayer-Sessions mit Freunden starten, die ein Game nicht besitzen. Ähnlich, wie das «Split Fiction» mit dem «Friends Pass» macht – mit einer Kopie des Spiels können zwei Freunde zusammen online zocken.

Die Online-Funktionen hören sich vielversprechend an.

Quelle: Nintendo

Zum Launch der Switch 2 veröffentlicht Nintendo auch eine Kamera, die für die neuen Chat-Funktionen benutzt werden kann. Sie kann zusätzlich zur Screen-Sharing-Funktion oder unabhängig davon verwendet werden. Die Kamera wird auch in einigen Games verwendet – so zum Beispiel «Super Mario Party Jamboree» (dazu weiter unten mehr).

Um die oben genannten Funktionen zu nutzen, ist ein kostenpflichtiges Nintendo-Switch-Online-Abo nötig. Im ersten Jahr gibt es allerdings eine Gratis-Test-Periode.

Joy-Con-2-Controller

Die neuen Joy Cons werden magnetisch an die Switch 2 angebracht. Nintendo verspricht, dass die Magnete stark genug sind, dass man die Controller nicht versehentlich oder mit Gewalt entfernen kann. Auf der Rückseite der Controller befinden sich Release-Knöpfe, mit denen die magnetischen Joy Cons entfernt werden.

Der alte Joy Con (unten) und der neue Joy Con (oben) im Vergleich.

Quelle: Nintendo

Die Controller sind viel grösser als die kleinen Joy Cons der Switch 1. Das heisst auch, dass wir grössere Analog-Sticks und grössere SL- sowie SR-Buttons bekommen. Ob es sich bei den neuen Sticks um Hall-Effekt-Sticks handelt, verrät Nintendo nicht. Auch die Rumble-Funktion soll ein Upgrade erhalten. Nintendo nennt die neuen Vibrationsmotoren «HD Rumble 2».

In beiden Joy Cons ist ein Maus-Sensor eingebaut. Legst du die Controller auf die Seite, kannst du sie wie eine Maus auf dem Tisch benutzen. Bleibt zu hoffen, dass diese Innovation in mehr Games verwendet wird als die Infrarot-Kamera in den Switch-1-Joy-Cons.

So nutzt du den Controller als Maus.

Pro Controller

Falls du keinen Bock auf die kleinen Joy Cons hast, kannst du auch bei der Switch 2 wieder zu Pro-Controllern greifen. Diese sollen grundsätzlich die gleichen Funktionalitäten bieten, wie die Joy Cons – inklusive C-Knopf. Ein Maus-Sensor fehlt hier jedoch. Dafür gibt es neu eine Audiobuchse und zwei zusätzliche Knöpfe auf der Rückseite des Controllers.

Die neuen Knöpfe auf der Rückseite.

Quelle: Nintendo

Weitere Spielereien und Features

Die Speaker der Switch 2 sollen im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich besser – sprich: lauter und klarer – sein. Die Konsole unterstützt mit entsprechenden Kopfhörern auch 3D-Audio.

Der neue und grössere Standfuss soll noch flexibler sein als der Kickstand des Switch-OLED-Modells. Auf der oberen Seite des Tablets befindet sich zudem ein zweiter USB-C-Port, der zum Aufladen benutzt werden kann. Auch Zubehör, wie die Switch-2-Kamera, kann über den zusätzlichen Anschluss verwendet werden.

Vorgestellte Games von Nintendo

Mit einer neuen Konsole kommen auch ganz viele neue Games. Diese von Nintendo entwickelten Titel wurden in der Direct präsentiert.

«Mario Kart World»

Das neue «Mario Kart» wurde schon im ersten Switch-2-Teaser im Januar kurz gezeigt. Nun verrät Nintendo viele spannende Details zum neuen Ableger der beliebten Fun-Racing-Serie.

In «Mario Kart World» warten nicht nur einzelne Strecken, sondern eine ganze, miteinander verbundene Spielwelt darauf, befahren zu werden. Also quasi ein Open-World-«Mario Kart». Im neuen «Free Roam»-Modus kannst du ohne Druck durch die Welt herumcruisen und sie alleine oder zusammen mit Freunden entdecken.

Natürlich gibt es auch traditionelle Rennen und Cups. Das Coole daran: Die einzelnen Strecken sind miteinander verbunden. Du kannst sogar alle Strecken am Stück durchfahren. Erstmals in einem «Mario Kart» wird es wechselnde Tageszeiten und Wetterkonditionen geben, die sich auf das Rennen auswirken können.

Eine offene Spielwelt.

Quelle: Nintendo

Nicht nur die Strecken sind in «Mario Kart World» grösser – auch das Fahrerfeld ist gigantisch. Neu fahren bis zu 24 (!) Fahrer gleichzeitig um die Wette. Im Trailer zu sehen sind verschiedene Variationen von Renngeräten – unter anderem Karts, Bikes, Schneemobile und Flieger. Im Trailer zu sehen ist auch, dass die Fahrer mit ihren Gefährten Grinden und Walljumps vollführen können.

Mit der Kuh von der Kuhmuh-Farm erhalten wir einen Blick auf einen neuen Fahren. Neue Items wird es ebenfalls geben – zum Beispiel die aus «Super Mario Wonder» bekannte Wunderblume, die für verrückte und unvorhersehbare Effekte sorgt. An einer speziellen «Mario Kart»-Direct am 17. April gibt es mehr Infos zum Spiel.

«Mario Kart World» sieht herrlich bunt aus.

Quelle: NIntendo

«Mario Kart World» erscheint zum Launch der Nintendo Switch 2.

«Donkey Kong Bananza»

Viele Fans haben ein neues 3D-Mario erwartet – stattdessen gibt es ein neues 3D-«Donkey Kong». Wurde auch Zeit, denn der letzte Ableger («Donkey Kong 64») erschien 1999 auf dem Nintendo 64.

Der ikonische Affe zeigt sich in einem neuen Look. Das Gesicht des Primaten wurde komplett überarbeitet und sein Fell sieht schön flauschig aus.

Das Gameplay verspricht viel Chaos. Donkey Kong kann den Boden unter seinen Füssen kaputt machen und sich sogar durch die Gegend bohren. Es scheint so, als ob ein Grossteil der Spielumgebung zerstörbar ist.

«Donkey Kong Bananza» erscheint am 17.07.2025

«Hyrule Warriors: Age of Imprisonment»

Hierbei handelt es sich nicht um ein neues «Zelda»-Mainline-Spiel, sondern um einen Ableger der «Warriors»-Reihe. In dieser kämpfst du dich in gigantischen Massenschlachten durch Horden von Moblins und anderen Monstern.

Das Spinoff soll als Story-Prequel zu «Tears of the Kingdom» dienen. Es behandelt den «Imprisoning War», der im Spiel nur angedeutet wird.

«Hyrule Warriors Age of Imprisonment» erscheint im Winter 2025.

«Kirby AirRiders»

Kirbys knuffiges Gamecube-Rennspiel erhält nach über 20 Jahren einen Nachfolger. Der sieht im Trailer schon mal wunderschön aus. Besonders spannend: Umgesetzt wird das Spiel von «Super Smash Bros.»-Mastermind Masahiro Sakurai.

«Kirby AirRiders» erscheint 2025.

«Drag X Drive»

«Drag X Drive» sieht aus wie Basketball mit Rollstühlen, gemischt mit «Rocket League» – nur in viel tristerer Optik. Das Game soll die neue Mausfunktionalität der Joy-Cons demonstrieren. Deinen Rollstuhl steuerst du mit den zwei Mäusen, in dem du mit den Händen vor- und rückwärts ruderst.

«Drag X Drive» erscheint im Sommer 2025.

«Nintendo Switch 2 Welcome Tour»

Das Game soll als spielerisches Intro zu den neuen Funktionen der Switch-Hardware dienen. In Minigames lernst du die neuen Steuerungsoptionen und Eigenheiten der Konsole kennen. Komischerweise ist das Game nicht kostenlos auf der Konsole vorinstalliert.

Auf Entdeckungstour auf der Switch 2.

Quelle: Nintendo

«Nintendo Switch 2 Welcome Tour» erscheint zum Launch der Switch 2

«Nintendo Switch 2 Edition»-Games

Nintendo hat nicht nur neue Switch-2-Games vorgestellt. Einzelne Switch-1-Spiele werden kostenpflichtige Upgrades und neue Inhalte bekommen. Diese «Nintendo Switch 2 Edition»-Spiele werden sowohl pyhsisch als auch digital erhältlich sein. Besitzt du das Switch-1-Original bereits, kannst du dir das «Upgrade-Pack» für die Switch 2 kaufen. Preise dafür sind noch nicht bekannt.

«Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV»

In Nintendos Partyspiel gibt es neue Minispiele, die die neuen Funktionen der Joy Cons nutzen. So ballerst du mit der Maus umher, spielst mit der Switch-2-Kamera «Eye Toy»-ähnliche Minispiele oder kontrollierst mit Voice Commands virtuelle Autos («Stopp!», «Go!»). Die Switch 2 Kamera wird zudem für Einblendungen während des Gameplays genutzt – so siehst du auch online, wie sich deine Freunde ärgern.

Die Switch 2 Edition von «Super Mario Party Jamboree» erscheint am 24. Juli 2025.

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild» & «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»

Die beiden Switch-Klassiker erhalten auf der neuen Hardware eine höhere Auflösung und Framerate. Auch HDR wird neu unterstützt. Zudem gibt es in der Nintendo-Switch-Smartphone-App eine neue Notiz-Funktion für die Spiele. Mit dieser kannst du dich zum nächsten Schrein navigieren lassen oder QR-Codes deiner Kreationen in «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» mit anderen teilen.

Die Switch 2 Editionen von ««The Legend of Zelda: Breath of the Wild» & «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» erscheinen zum Launch der Switch 2.

«Kirby and the Forgotten Land»

Das Kirby-Jump'n'Run erhält auch eine höhere Auflösung und Framerate. Zudem gibt es einen komplett neuen Story-Inhalt mit neuen Levels.

Die Switch 2 Edition von «Super Mario Party Jamboree» erscheint am 28. August 2025.

«Metroid Prime 4: Beyond»

Auf der Switch 2 wirst du «Metroid Prime 4: Beyond» entweder in 4K und 60 FPS oder 1080p und 120 FPS spielen. Auch HDR wird unterstützt. Dank der neuen Mausfunktion spielt sich das Game auf der Switch 2 wahlweise wie ein traditioneller PC-Shooter.

«Metroid Prime» mit Maussteuerung – cool!

Quelle: Nintendo

Die Switch 2 Edition von «Metroid Prime 4: Beyond» erscheint 2025.

«Pokémon Legends: Z-A»

Das «Pokémon»-Spinoff profitiert in der Switch-2-Edition ebenfalls von besseren Framerates und höherer Auflösung. Mehr wurde nicht verraten.

Auf der Switch 2 läuft das Game hoffentlich stabil.

Quelle: Nintendo

Die Switch 2 Edition von «Pokémon Legends: Z-A» erscheint 2025.

Nintendo Switch Online: neu mit Gamecube-Spielen

Das Retro-Angebot von Nintendos Online-Abo wird um Gamecube-Spiele ausgebaut. Diese werden exklusiv auf der Switch 2 laufen – Switch-1-Besitzer gehen leer aus.

Zum Switch-2-Launch sollen folgende Games verfügbar sein: «The Legend of Zelda: The Wind Waker»

«Soul Calibur II»

«F-Zero GX»

Neben lokalem Splitscreen unterstützen die Gamecube-Titel auch Online-Multiplayer. Weitere Spiele sollen in den kommenden Monaten folgen. In der Direct teast Nintendo folgende Games an: «Super Mario Sunshine», «Fire Emblem», «Pokémon XD: Gale of Darkness», «Super Mario Strikers», «Chibi Robo» «Luigi's Mansion» und «Pokémon Collosseum».

Zum Launch wird es auch einen speziellen Gamecube-Controller geben – auch dieser verfügt über einen C-Knopf.

Der Retro_Kontroller mit C-Knopf.

Quelle: Nintendo

Games von Drittherstellern

Neben Nintendo selbst haben auch zahlreiche Dritthersteller ihre Switch-2-Spiele präsentiert. Für die grösste Überraschung sorgt «Elden Ring»-Studio From Software. Sie kündigen mit «The Duskbloods» ein Switch-2-exklusives Soulslike an! Bis du in die düstere Welt eintauchen kannst, musst du dich aber noch ein bisschen gedulden.

«The Duskbloods» erscheint 2026 exklusiv für die Switch.

Zusätzlich wurden diese Games von Drittherstellern gezeigt:

«Elden Ring: Tarnished Edition» (2025)

«Hades II» (tbd)

«Street Fighter 6» (Launch)

«Daemon X Machina Titanic Scion» (5. September)

«Split Fiction» (Launch)

«EA Sports FC» (tbd)

«Madden NFL» (tbd)

«Hogwarts Legacy» (Launch)

«Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4» (Sommer 2025)

«Hitman: World of Assassination – Signature Edition» (Launch)

«Project 007» (tbd)

«Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster» (Launch)

«Yakuza 0: Director's Cut» (Launch)

«Deltarune» (Launch)

«Borderlands 4» (2025)

«Civilization VII» (2025)

«WWE 2K» (2025)

«NBA 2K» (2025)

«Survival Kids» (Launch)

«Enter the Gungeon 2» (tbd)

«Starseeker Astroneer Expeditions» (2026)

«Cyberpunk 2077: Ultimate Edition» (Launch)

«Final Fantasy VII Remake Intergrade» (tbd)

«Kunitsu-Gami: Path of the Goddess» (Launch)

«Hollow Knight: Silksong» (2025)

«Story of Seasons: Grand Bazaar» (27. August)

«Goodnight Universe» (2025)

«Two Point Museum» (2025)

«Wild Hearts S» (25. Juli)

«Witchbrook» (2025)

«Puyo Puyo Tetris 2S (Launch)

«Rune Factory: Guardians of Azuma» (Launch)

«Marvel Cosmic Invasion» (2025)

«Star Wars Outlaws» (2025)

«Nobunagas Ambition» (Launch)

«Fast Fusion» (Launch)

«Shadow Labyrinth» (18. Juli)

«Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army» (19. Juni)

«No Sleep for Kaname Date: From AI: The Somnium Files» (25. Juli)

«Reanimal» (2025)

«Fortnite» (Launch)

«Arcade Archives 2 Ridge Racer» (Launch)

«Professor Layton and the New World of Steam» (2025)

«Tamagotchi Plaza» (27. Juni)

«Human Fall Flat 2» (tbd)

Wann kommt die Switch 2 und wie teuer wird sie?

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni. Es wird auch ein Bundle mit einer digitalen Version von «Mario Kart World» geben.

Ich werde den Artikel aktualisieren, sobald wir mehr Informationen zur Vorbestellung und dem Preis haben.

