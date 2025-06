News & Trends 3 1

Nur zwei von 15 Antitranspirants für Männer sind «gut»

Bis zu 48 Stunden frische Achseln: So und ähnlich lauten die Produktversprechen von Antitranspirants für Männer. Die deutsche Stiftung Warentest hat 15 dieser Produkte einem schweißtreibenden Test unterzogen. Gerade einmal zwei Produkte meistern ihre Aufgabe.

Ein Sommer ohne Schwitzen? Durch die Verengung der Schweißdrüsen soll ein Antitranspirant die Schweißbildung reduzieren. Erledigt es seine Aufgabe gut, dann hast du auch im Sommer trockene Achseln. Das ist der wesentliche Unterschied zu einem Deodorant, das lediglich Gerüche überdeckt.

Die Testsieger stammen aus dem Discount

Im Vergleich der Stiftung Warentest, die nach dem deutschen Schulnotensystem bewertet, schwächelten die beiden Testsieger zwar gerade bei der Schweißminderung, konnten aber dennoch ein «gut» erringen. Den ersten Platz (Note 2,5) teilen sich zwei Aerosolsprays. Das «Seinz Anti-Transpirant Sport» von dm überzeugte die Tester mit gutem Schutz vor Schweißgeruch.

Die beiden Sprays punkteten vor allem beim Schutz vor Gerüchen und kommen laut Inhaltsstoffliste ohne umweltkritische Stoffe aus. Bei der Schweißminderung gab es aber nur ein «Befriedigend».

Das Mittelfeld: Starke Wirkung, aber umweltbelastend

Mehrere Produkte zeigten sehr gute Leistungen beim Schutz vor Nässe und Geruch, landeten im Ergebnis aber nur im Mittelfeld. Der «Rexona Men Maximum Protection» Stift und der «Balea Men Extra Dry» Roller von dm (den haben wir lediglich als Spray) erhielten beide die Note «Befriedigend» (2,7 bzw. 3,0). Sie enthalten umweltkritische Stoffe, was zur Abwertung führt.

Besonders problematisch ist der Rexona-Stift, der als einziges Testprodukt Mikroplastik enthält. Diese winzigen Partikel können nach dem Duschen nicht vollständig aus dem Abwasser gefiltert werden und belasten die Umwelt. Auch das Silikon D5, das in mehreren Produkten steckt, steht in der Kritik. Es ist schwer biologisch abbaubar und kann sich in Organismen anreichern.

Die Verlierer: Versprechen nicht gehalten

Vier Aerosolsprays fielen beim Nässetest komplett durch und erhielten die Note «Ausreichend» (4,5). Die Produkte von 8x4 Men, Aldi, Müller und Rossmann versprechen zwar 48 Stunden Schutz, hielten aber keine 24 Stunden durch. Das bewertete das Testteam als «mangelhaft».

Einige Hersteller versprechen sogar 72 oder 96 Stunden Schutz. Mit dem enttäuschenden Testergebnis konfrontiert, erklären die Anbieter, dass sie damit nur die «extreme Wirksamkeit» signalisieren wollen.

Schwitzen unter Laborbedingungen

Der Test selbst dürfte nichts für empfindliche Nasen gewesen sein. Die 20 männlichen Probanden pro Produkt mussten sich zwei Wochen lang vorbereiten, indem sie ihre Achseln mit parfümfreier Waschlotion reinigten. Vier Tage lang trugen Mitarbeitende des Prüfinstituts das jeweilige Antitranspirant in einer Achsel auf, die andere blieb unbehandelt.

24 Stunden nach der letzten Anwendung ging es in einen eigens eingerichteten Schwitzraum: Bei 38 Grad Raumtemperatur und 35 Prozent Luftfeuchtigkeit mussten die Probanden zweimal 20 Minuten schwitzen. Saugfähige Pads unter den Achseln fingen jeden Tropfen Schweiß auf. Anschließend wogen die Tester die Pads auf einer Präzisionswaage.

Für die Geruchsprüfung steckten geschulte Fachleute ihre Nasen in die Achselhöhlen der Probanden und bewerteten die Intensität des Schweißgeruchs.

Das Gesamturteil setzt sich dann aus fünf Kategorien zusammen: Schweißminderung und Schutz vor Achselgeruch fließen jeweils mit 35 Prozent ein. Die Anwendung wird mit zehn Prozent bewertet, ebenso Werbeaussagen, worin auch die Deklaration der Inhalte enthalten ist. Mit jeweils fünf Prozent gehen die Nutzungsfreundlichkeit der Verpackung und der Nachweis umweltkritischer Stoffe in die Note ein.

