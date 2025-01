Nvidias RTX-50-Serie soll enormen Leistungssprung bieten

Nvidia feuert an der CES aus allen Rohren. Gleich vier neue Grafikkarten stellt der Chip-Gigant vor: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070. Alle sollen deutlich mehr Leistung bringen als ihre Vorgänger.

Neben den neuen Grafikkarten der RTX-50-Serie, die bis zur doppelten Leistung versprechen, zeigt Nvidia ebenfalls die neue Version der Upscaling-Technologie DLSS. Mit DLSS 4 soll eine bis zu achtfachen Performance von DLSS 3 möglich sein.

RTX 5090

Mehr High End als bei der RTX 5090 wird es bei den Grafikkarten die nächsten zwei Jahre wohl nicht geben. Die Karte zur unverbindlichen Preisempfehlung von 1999 US-Dollar ist eine Bestie.

Die neue Blackwell-Architektur, worauf die RTX 5090 und alle Karten der 50er-Serie basieren, habe etwa Tensor-Kerne der fünften Generation, neue Streaming-Multiprozessor-Einheiten und Ray-Tracing-Kerne der vierten Generation.

Die RTX 5090 basiert auf der GB202 GPU. Auf ihr sind 21 760 Recheneinheiten aktiviert. Insgesamt würde die GPU über 24 576 verfügen. Dies bietet Nvidia Luft, um später möglicherweise ein noch leistungsfähigeres Modell herauszubringen. Aus Mangel an Konkurrenz konnte der Chip-Gigant aber schon bei der Vorgängerin, die ebenfalls nicht von der kompletten GPU Gebrauch macht, darauf verzichten.

Blick auf die GPU der RTX 5090.

Quelle: Nvidia

Beim Speicher geizt Nvidia für einmal nicht: 32 Gigabyte (GB) vom schnellen GDDR7-Typ bietet die Karte. Mit einem 512 bit Interface ist die Karte bis zu 30 Gbps schnell bei einer Bandbreite von bis zu 1792 GB/s. Die Total Board Power (TBP) beträgt 575 Watt. Das klingt nach viel, in Realität wird die Leistungsaufnahme etwa beim Gaming jedoch deutlich geringer sein. Das gilt für alle Karten der RTX-50-Serie. Die RTX 5090 wird PCIe 5.0 sowie DisplayPort 2.1b UHBR20 (8K 165Hz) unterstützen.

Bezüglich der Performance zeigt Nvidia Beispiele mit aktiviertem DLSS 4. So bietet die RTX 5090 im Vergleich zur RTX 4090 etwa in «Cyberpunk 2077», «Alan Wake 2» oder «Black Myth Wukong» die doppelte Leistung. Ohne DLSS beträgt der Leistungssprung in Spielen wie «Far Cry 6» 30 bis 40 Prozent.

Die Karte soll ab dem 30. Januar in den Verkauf gehen.

RTX 5080

Die RTX 5080 nutzt die volle Konfiguration der GB203 GPU. Sie verfügt über 10 752 Rechenkerne. Im Vergleich zum grösseren Modell RTX 5090 sind das 51 Prozent weniger. Zur Einschätzung: Der Unterschied bei den Rechenkernen von der RTX 4090 auf die RTX 4080 betrug noch rund 40 Prozent.

Beim VRAM bietet die GPU 16 GB Kapazität mit einem 256 bit Bus Interface. Bei den Modulen kommen GDDR7 zum Einsatz. Mit Geschwindigkeiten bis zu 30 Gbps bei 960 GB/s Bandbreite wird sie den schnellsten Speicher dieser Art bieten. Die TBP beträgt 360 Watt und somit 12,5 Prozent mehr als die RTX 4080 Super.

Dank der neuen DLSS-4-Technologie soll die RTX 5080 bis zu zwei Mal schneller sein als die RTX 4080 Super. Beim Preis gibt Nvidia 999 US-Dollar an, was 200 weniger als bei der original RTX 4080 sind. Bereits am 30. Januar soll die Karte in Verkauf gehen.

RTX 5070 Ti

Die RTX 5070 Ti basiert auf derselben GB203 GPU, die aber beschränkt ist. Ihr stehen 8960 CUDA-Recheneinheiten zur Verfügung. Beim Speicher stehen 16 GB GDDR7 zur Verfügung. Dank diesem erhöht sich die Bandbreite im Vergleich zur RTX 4070 Ti um 78 Prozent auf 896 GB/s. Die TBP beträgt 300 Watt, was einer Erhöhung von etwas mehr als 10 Prozent der Vorgängerin entspricht.

Partner-Karten der RTX 5070 Ti. Ähnliche wird es von allen Modellen der RTX-50-Serie geben.

Quelle: Nvidia

Bezüglich der Leistung sollen sich die Spezifikationen in einer Verdoppelung im Vergleich zur RTX 4070 Ti niederschlagen. Beim Preis gibt Nvidia 749 US-Dollar an, was auch wieder günstiger ist als die RTX 4070 Ti zum Launch.

RTX 5070

Auf der RTX 5070 liegt die GB205 GPU. Sie verfügt über 6144 Recheneinheiten. Beim VRAM stehen 12 GB GDDR7 zur Verfügung. Die Speichergeschwindigkeit von bis zu 28 Gbps bei 672 GB/s sorgt für einen 33-prozentigen Zuwachs bei der Bandbreite. Die TBP beträgt 250 Watt, was 14 Prozent mehr als die RTX 5070 entspricht.

Bei der RTX 5070 verspricht Nvidia mehr Leistung als bei einer RTX 4090. Dies zu einer unverbindlichen Preisempfehlung der Founders-Edition, die es nur bei Nvidia direkt zu kaufen gibt, von 549 US-Dollar.

DLSS 4

Mit der neuen RTX-50-Serie kommt auch DLSS 4. Das wohl bahnbrechendste Feature ist Multi Frame Generation. Diese Technologie nutzt generative KI, um bis zu drei Frames vor dem konventionell gerenderten Frame vorherzusagen. Das konventionell gerenderte Frame basiert dabei bereits auf der DLSS-Super-Resolution-Technologie. Die ermöglicht es, ein Pixel in vier hochzurendern. Dadurch verfügt DLSS 4 über einen Pixel-Generationsfaktor von 1:15. Das heisst: 15 von 16 Pixeln werden ausserhalb der Rendering Pipeline erzeugt.

DLSS 4 launcht gleichzeitig wie die RTX-50-Serie Ende Januar. Das Feature wird exklusiv für die Blackwell-Karten sein. Über 75 Spiele unterstützen die Technologie dann bereits.

Falls du die Präsentation an der CES verpasst hast, kannst du sie hier nachschauen: