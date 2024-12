Oakley will mit der «Flow Scape» die Skibrille neu denken

Bessere Passform und mehr Leistung – vor allem aber ein deutlich grösseres Sichtfeld. Oakley präsentiert mit der «Flow Scape» ihre neueste Skibrille.

Mit der «Flow Scape» habe Oakley die Skibrille neu gedacht, erklärt mir Stefan Lindner, Field Brand Manager, bei meinem Besuch an ihrem Stand auf der Sportmesse ISPO in München. «Wir nennen das Projekt dazu «Field of Vision - Redefined». Das bedeutet, dass wir von einer Goggle erwarten, dass sie möglichst perfekt sitzt und wir beim Fahren keine Ränder sehen.»

Stefan Lindner von Oakley mit der neuen «Flow Scape» auf der ISPO in München.

Quelle: Patrick Bardelli

Tragekomfort und brutal grosses Sichtfeld

Verglichen mit der klassischen «Line Miner L» habe die «Flow Scape» ein um 60 Prozent grösseres Sichtfeld, so Lindner weiter. Und zwar im unteren, er nennt dies den Komfort-Bereich, als auch in der peripheren Zone auf den Seiten und dem oberen Performance-Bereich. «Willst du die Brille gleich mal aufsetzen? Dann merkst du den Unterschied.» Ich will.

Die «Flow Scape»-Testgoggle hat links und rechts je eine Abdeckung, die das Sichtfeld der «Line Miner» simuliert. Nun bewege ich die Arme nach unten oder zur Seite, sodass ich sie gerade noch sehen kann. Dann löst Stefan Lindner die Abdeckung des linken Auges. Das Resultat ist beeindruckend: Die Sicht mit der neuen Brille ist sowohl nach unten als auch zur Seite massiv besser, das Sichtfeld links deutlich grösser als rechts.

Links die Oakley «Flow Scape» im Original, rechts mit den Aufsätzen, die das Sichtfeld der «Line Miner» simulieren.

Quelle: Patrick Bardelli

Durch ein konisches Linsendesign und den neuen VR-Schaumstoff bringt Oakley die Skibrille näher an das Gesicht. «Wir können dir damit das Gefühl geben, auf eine völlig neue Weise in die Skibrille einzutauchen», so Stefan Lindner. Der Schaumstoff bestehe aus einem weichen und dennoch strapazierfähigen Fleece-Material, das sich an verschiedene Gesichtsformen anpasst. Diese Neuentwicklung im Schaumstoffbereich sorge für einen natürlichen, druckfreien und komfortablen Sitz.

Preisgekrönte Technologie

Die moderne Skibrille hat auch die Jury der ISPO durch ihr auffälliges Design, den bequemen und sicheren Sitz, das grosszügige und klare Sichtfeld sowie durch die verwendeten recycelten Materialien überzeugt. Die Jury schreibt dazu: «Schönes und innovatives Design in Bezug auf Passform und Sicht: Die Form der Gläser bietet scharfe Sicht und eine hervorragende periphere Wahrnehmung, auch im Nasenbereich. Der neue Polsterschaumstoff fühlt sich weich, bequem und strapazierfähig an.»

Die mit einem ISPO-Award ausgezeichnete Oakley «Flow Scape».

Quelle: Patrick Bardelli

Die Goggle soll ab Oktober 2025 zu einem Preis von 375 US-Dollar erhältlich sein. Ob und ab wann wir das Produkt im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie testen und darüber berichten.