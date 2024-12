Ode an die Lode: Der «Bærntal» von Lothar Hofer gewinnt ISPO-Award

Moderne Funktionalität trifft traditionelle Handwerkskunst. Der preisgekrönte «Bærntal»-Einteiler von Lothar Hofer ist fürs Skifahren, Snowboarden oder einen Winterspaziergang gemacht und wurde kürzlich auf der ISPO vorgestellt.

Aus Österreich kommt der Skianzug der Zukunft, der auf Einfachheit und Effizienz ausgelegt ist und dabei aussieht wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. Back to the future auf und neben der Piste. Das Material dieses Einteilers stammt von Lodenwalker aus Ramsau, dem ältesten Lodenhersteller Österreichs. Der «Bærntal» von Lothar Hofer soll zuverlässigen Schutz bieten, den Schnee draussen und die Wärme drinnen halten. Der Einteiler wurde kürzlich auf der Sportmesse ISPO in München mit einem Award im Bereich «Snowsports» ausgezeichnet.

Die Jury schreibt dazu: «Ein Produkt, das durch traditionelle Handwerkskunst beeindruckt: ein Loden-Einteiler mit hohem Tragekomfort, regional in Österreich gefertigt. Nachhaltig gestaltet und individuell anpassbar – ein durch und durch modernes Produkt. Loden als Material sollte im Blick behalten werden.»

Das Desgin des «Bærntal» lässt sich individuell gestalten und trifft somit den aktuellen Zeitgeist.

Quelle: Patrick Bardelli

Tradition und individuelles Design

Die Loden-Anzüge haben die Jury nicht nur durch ihre handwerkliche Qualität, sondern auch durch den Fokus auf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten überzeugt. So lassen sich die Farben für Kapuze, Taschen und die Reissverschlüsse individuell gestalten, wodurch jedes Stück zu einem Unikat wird. Hofer, der als ehemaliger Telemark-Profi und Freerider, den Einteiler selbst ausgiebig über vier Jahre getestet hat, erinnert sich: «Beim ersten Anzug gab es noch ein paar kleine Verbesserungen, aber beim zweiten war er perfekt.»

Der «Bærntal» richtet sich gemäss Lothar Hofer an Outdoorfans, die Nachhaltigkeit und Funktionalität suchen. Dank seines Designs eignet er sich für Aktivitäten wie Skifahren, Curling oder sogar die Jagd.

Erfüllt auf und abseits der Piste seine Aufgabe: der Lodeneinteiler von Lothar Hofer.

Quelle: Bærntal

Der Lodeneinteiler ist seit November zu einem Preis von 1250 Euro erhältlich. Ob und ab wann wir das Produkt im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir das Produkt testen und darüber berichten.