Öko Test: Diese Handcremes sind unbedenklich

Die Zeitschrift Öko Test hat untersucht, wie es um die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Handcremes bestellt ist. Die positive Nachricht: 41 von 50 getesteten Produkten erreichten ein «sehr gut» oder «gut».

Im Winter leiden viele Menschen unter trockenen oder rissigen Händen. Eine Handcreme gibt der Haut Feuchtigkeit zurück. Ist die Haut gereizt, sollte sie nicht zusätzlich mit gesundheitlich bedenklichen Substanzen in Kontakt kommen. Ob und wie viele davon in Handcremes stecken, hat das Magazin Öko Test überprüft.

Ergebnis: Auch preiswerte Cremes sind gut zur Haut

Die günstigste empfehlenswerte Creme im Test kostet 51 Cent für 75 Milliliter. Bei der teuersten Creme musst du für die gleiche Menge 18 Euro ausgeben. In unserem Sortiment findest du «sehr gute» und «gute Produkte».

Ein «sehr gut» erhielten:

Handcreme Avène Cold Cream 50 ml 6 Handcreme EUR 6,90 EUR 69,– / 1l Kamill CLASSIC Handcreme 100 ml 100 ml 5

Diese Handcremes wurden mit «gut» bewertet:

Handcreme Weleda Granatapfel 50 ml 15 Handcreme EUR 10,16 EUR 101,60 / 1l NIVEA Intensive Care 100 ml 15 Handcreme EUR 16,90 EUR 241,43 / 1l Rituals The Ritual of Sakura 70 ml Handcreme Eucerin pH5 75 ml 2 Handcreme EUR 8,90 EUR 118,67 / 1l Garnier Hand Superfood Cocoa Regenerating Hand Cream With Cocoa Butter And Ceramides 75Ml 75 ml Handcreme Neutrogena Sofort Einziehende Handcreme 2 x 75ml 75 ml

Öko Test hat nicht die Wirkungsweise oder den Nutzen der Cremes getestet. Die von der Zeitschrift beauftragten Labore untersuchten die Produkte auf schädliche Inhaltsstoffe wie Formaldehyd und dessen Abspalter, polyzyklische und Nitro-Moschusverbindungen sowie Cashmeran. Tauchten in der Analyse diese deklarationspflichtigen Stoffe auf, wurden sie mit der Angabe der Inhaltsstoffe verglichen. Zudem wurde bei den Herstellern abgefragt, ob Substanzen tierischen Ursprungs in der Creme vorhanden sind, sofern das Produkt nicht als vegan deklariert wurde.

Fünf Handcremes fielen durch

Bei zwei Produkten haben die Tester zur Note «ungenügend» gegriffen. In der «Intensive Pflege Handcreme Olivenöl» von Florena hat das Labor eine über dem Grenzwert der EU-Kosmetikverordnung liegende Konzentration von Propylparaben ermittelt. Der Konservierungsstoff steht im Verdacht, wie Hormone auf den menschlichen Körper zu wirken. Dazu gehören in Tierversuchen auch Eigenschaften, die die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Die «Working Hands Handcreme» von O'Keeffe's wurde bereits im letzten Vergleichstest im Jahr 2021 kritisiert. In ihr wurden Formaldehyd und deren Abspalter gefunden. Formaldehyd kann schon in geringen Mengen Schleimhäute reizen und Allergien auslösen. Wegen des Befundes erhielt auch diese Creme ein «ungenügend». Auf Nachfrage gab der Hersteller allerdings an, die Rezeptur inzwischen geändert zu haben.

Drei Cremes waren nur minimal besser und erhielten als Gesamtnote ein «mangelhaft».

Dove Body Love Intensive Pflege Handcreme

Herbacin Kamille Handcreme

Mixa Shea ultra soft Hand & Nagel Creme

Hier wurden in erster Linie umstrittene Stoffe wie Mineralöl, Paraffine oder auch Duftstoffe wie Citronellol, Eugenol, Geraniol und künstlicher Moschusduft gefunden.

Die Details zum Test gibt es bei Öko Test als E-Paper.