Ohrstöpsel-Test: Mehr als die Hälfte schützt gut vor Lärm

Lärm kann nicht nur nerven, sondern auch krank machen. Ein mögliches Mittel dagegen: Ohrstöpsel. Einen Hinweis darauf, welche Exemplare etwas taugen, liefert Stiftung Warentest im aktuellen Test.

Wir alle erleben immer wieder Situationen, in denen wir uns einfach nach Stille oder zumindest etwas mehr Ruhe sehnen. Sei es, weil der Partner oder die Partnerin mal wieder schnarcht, die Kinder lauthals spielen oder auf der Baustelle nebenan der Boden mit dem Presslufthammer bearbeitet wird. In solchen Momenten können Ohrstöpsel Abhilfe schaffen. Doch welche sperren auch tatsächlich den Lärm aus? Dieser Frage ist Stiftung Warentest nachgegangen.

Die Qual der Wahl

Die Auswahl an Ohrstöpseln ist riesig, allein bei uns findest du mehr als 300 Produkte. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Grösse, Form und Beschaffenheit, sondern auch dadurch, wie du sie einsetzen und anwenden kannst. Stiftung Warentest trägt dieser Vielfalt Rechnung: Sie hat fünf formbare Vor-Ohr-Stöpsel getestet, die den Gehörgang von aussen abdichten, und zwölf In-Ohr-Stöpsel, die in den Gehörgang eingeführt werden. Einige kannst du mehrmals benutzen, andere gehören nach einmaligem Gebrauch in den Müll.

Wichtigstes Testkriterium ist natürlich die Schalldämmung, also wie gut die Ohrstöpsel den unerwünschten Lärm ausblenden. Noten gibt es auch in den Bereichen Tragekomfort, Handhabung und Kennzeichnung. Zudem wurden die Ohrstöpsel auf Schadstoffe untersucht.

Höre ich Ohrstöpsel, denke ich automatisch an Ohropax. Ein klassisches Beispiel dafür, wenn eine Marke zum Produkt geworden ist. So überrascht es auch nicht, dass Ohropax gleich dreimal im Test vertreten ist. Alle drei Ohrstöpsel des deutschen Unternehmens schneiden gut ab, jene speziell zum Schlafen holen sich sogar den Testsieg.

Auf dem zweiten Platz im Test landen die Ohrstöpsel von Mack’s. Sowohl bei ihnen als auch den Testsiegern von Ohropax handelt es sich um wiederverwendbare Vor-Ohr-Stöpsel aus formbarem Silikon.

Insgesamt zehn der 17 getesteten Ohrstöpsel erhalten von der Stiftung Warentest das Qualitätsurteil «gut». Fünf weitere sind zumindest «befriedigend», darunter die Ohrstöpsel von Alpine und Noton.

Dass sie nicht mit den Besten mithalten können, liegt entweder an den Resultaten bei der Schalldämmung oder beim Tragekomfort. Mehr als ein Trost dürfte für Alpine sein, dass ihre Ohrstöpsel bei uns die meistverkauften Gehörschutz-Produkte sind und auch von der Community grossmehrheitlich als gut bewertet werden.

Vorsicht, Gift!

Für die Ohrstöpsel von Noton wiederum gibt’s auch noch den Mahnfinger bei den Schadstoffen: Laut Stiftung Warentest haben sie als einziges Produkt im Test einen hohen Gehalt an Dibutylzinn-Verbindungen – also hochgiftige Chemikalien. Wenigstens liegt der Gehalt unter dem gesetzlichen EU-Grenzwert. Abzüge gibt’s trotzdem.

Vom Thema Schadstoffe ist es nicht weit zum Testverlierer. Die Ohrstöpsel von Pluggerz sind die einzigen, die im Test durchfallen und ein «mangelhaft» erhalten. Bei ihnen liegt der Gehalt des Phtalat-Weichmachers über dem Erlaubten. Abgesehen davon schneiden sie auch bei der Schalldämmung gerade mal «ausreichend» ab.

Jedem Ohr sein Stöpsel

Unsere Ohren sind wie wir: individuell und einzigartig. Es gibt beispielsweise grosse und kleine Ohren sowie weite und enge Gehörgänge. Es liegt deshalb auf der Hand, dass mehr als eine gute Schalldämmung nötig ist, damit ein Ohrstöpsel effektiv gegen Lärm hilft. Wichtig ist auch, dass sich der Stöpsel der Anatomie des Ohrs anpasst, sprich: gut sitzt. Denn was nützt dir der Ohrstöpsel mit der besten Schalldämmung, wenn du dich damit nicht wohlfühlst? Genau: nichts.

Zu welchen Ohrstöpseln greifst du, wenn du Ruhe brauchst? Die Community und ich freuen uns auf deinen Tipp in den Kommentaren.