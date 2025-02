News & Trends 3 2

Orange Cream: Kommt der neue Coca-Cola-Geschmack auch zu uns?

Coca-Cola hat mit Orange Cream eine neue Geschmacksrichtung am Start. In den Genuss der neuen Cola kommen vorderhand nur die USA und Kanada. Dort soll sie dafür Kindheitserinnerungen wecken und für Absatz sorgen.

Auch wenn das in gesundheitsbewussten Zeiten wie diesen wie ein schändliches Geständnis anmutet: Ja, ich mag Süssgetränke – mit und ohne Zucker. Sogar noch viel lieber mag ich es, neue Süssgetränke und Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Warum? Ich habe keine Ahnung. An den guten Erfahrungen meiner zahlreichen Degustationen kann’s jedenfalls nicht liegen. Ein wahrer Hochgenuss ist selten, dafür kommt es öfter vor, dass ich mich überwinden muss, ein neues Gesöff nach den obligatorischen Testschlucken auch austrinke – lookin’ at you, Coca-Cola Oreo.

Doch was neue Süssgetränke angeht, bin ich offensichtlich lernresistent. Denn seit Coca-Cola wieder eine neue Geschmacksrichtung angekündigt hat – Orange Cream –, kann ich es kaum erwarten, bis ich es probieren kann. Und nichts und niemand wird mich davon abhalten können.

Orange C.R.E.A.M. Wie es die Werbung mit dem Glacewagen und einem 90s-Song von Mariah Carey vermuten lässt, wird mit Coca-Cola Orange Cream auf der Nostalgiewelle geritten. Sein Geschmack soll Kindheitserinnerungen an das Orange Creamsicle wecken – ein Stängelrahmglace mit Orangengeschmack quasi.

Den Ice Cream Truck, der im Quartier Eis am Stiel wie eben Orange Creamsicles verkauft, werden die meisten von uns nur aus Hollywood-Filmen kennen. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb Coca Cola Orange Cream nur in den USA und Kanada verkauft wird. Dort wurde die neue Geschmacksrichtung auch schon getestet. «Schmeckt mehr wie eine Cream Soda mit einem Hauch Zitrusfrüchte und weniger wie ein echtes Orange Creamsicle», schreibt etwa Delish. Schlecht sei es jedenfalls nicht und einen Versuch allemal wert. Meine Rede.

Neuer Versuch nach dem «Spiced-Debakel» Wann und ob der neue Cola-Geschmack überhaupt in Europa und der Schweiz offiziell lanciert wird, ist fraglich. Die Medienstelle von Coca-Cola Österreich & Schweiz schreibt auf Anfrage jedenfalls:

«Leider sieht es derzeit so aus, dass Coca-Cola Orange Cream auf absehbare Zeit nur in den USA und Kanada erhältlich sein wird.»

Zudem scheint Orange Cream auch in Nordamerika nur eine befristete Daseinsberechtigung zu haben. Nach den Plänen von Coca-Cola wird es während eines guten Jahres verkauft und nicht dauerhaft ins Sortiment aufgenommen, wie AP News schreibt. Ob das eine Lehre aus dem jüngsten «Spiced»-Reinfall ist? Schliesslich wurde dieses Cola-Getränk mit Himbeergeschmack nach nur einem halben Jahr wieder eingestampft, obwohl es ursprünglich als dauerhafte Ergänzung des Sortiments angekündigt worden war.

Coca-Cola Spiced wurde ebenfalls nur in Nordamerika verkauft. Trotzdem konnte ich es auch hierzulande probieren (es war … medioker). Auch Orange Cream wird früher oder später irgendwie den Sprung über den grossen Teich schaffen. Meine Geschmacksknospen freuen und fürchten sich schon.

Zuvor stehen aber noch andere Degustationen an. Aktuell wartet im Kühlschrank ein Dr. Pepper Creamy Coconut auf mein Urteil. Ich mag Dr. Pepper und Kokosnuss. Was kann da schon schief gehen?

Die Zeichen stehen auf Hochgenuss … hoffe ich zumindest.

Quelle: Patrick Vogt

Was hältst du von Süssgetränken? Hast du einen Favoriten? Schreib’s in die Kommentare.

Titelbild: The Coca-Cola Company

