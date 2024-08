«Paywalls» und mehr Werbung: Reddit will profitabel werden

Reddit ist auch deswegen beliebt, weil es auf der Plattform erfrischend wenig Werbung gibt. Das könnte sich bald ändern und laut der Geschäftsleitung könnte es auch mehr Angebote für zahlende Nutzerinnen und Nutzer geben.

Am Dienstag hat Reddit seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben. Die Plattform hat seit ihrer Gründung 2005 noch nie grüne Zahlen geschrieben und das tut sie auch diesmal nicht: Der Quartalsbericht zeigt einen Verlust von 10,1 Millionen US-Dollar, das sind 9,2 Millionen Euro oder 8,6 Millionen Franken. Dieser Verlust fällt im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar um rund 30 Millionen US-Dollar geringer aus. Trotzdem ist es verständlich, dass über weitere Wege diskutiert wird, die Plattform auf die schwarze Null zu hieven.

Reddit arbeitet schon lange daran, dieses Ziel zu erreichen und nutzte dabei auch Mittel, die letztes Jahr für wütende Diskussionen und letztlich die Abschaltung von Drittanbieter-Apps sorgten. Mein Kollege Florian schrieb zur Erhöhung der API-Preise, die Reddit den Shitstorm einbrockte, einen Artikel.

Jetzt sind mehr Werbeinhalte im Gespräch. Aber auch die Einführung von VIP-Bereichen für zahlende Nutzerinnen und Nutzern ist nicht ausgeschlossen. An «Redditors» mangelt es jedenfalls nicht, auch das geht aus den Quartalszahlen hervor. 91 Millionen User sind täglich auf Reddit aktiv. Das ist eine Steigerung um 51 Prozent zum gleichen Zeitraum letztes Jahr. Hier gibt es also großes Potenzial.

Was ist Reddit? Reddit ist eine Plattform für Online-Communitys, die sich ähnlich wie ein Forum benutzen lässt. Sie ist unterteilt in Subreddits, die grobe Themenbereiche vorgeben, zum Beispiel r/Gaming . Innerhalb der Subreddits erstellen User Beiträge zum Thema, die andere bewerten und auf die sie antworten können. Von News, Diskussionen, Tipps, Fotos bis hin zu Memes ist alles dabei. Jeder User kann eigene Subreddits erstellen, sodass die Bandbreite an Themen auf Reddit sehr hoch ist. Für viele Menschen ist Reddit eine gute Informations- und Inspirationsquelle und ein Ort zum Austausch mit Usern auf der ganzen Welt.

«Paywalls» für bestimmte Subreddits?

Zur Bekanntgabe des Quartalsberichts gab es eine Telefonkonferenz mit der Geschäftsleitung von Reddit. Das Magazin Ars Technica berichtet hier darüber . Demnach gibt es laut Geschäftsführer Steve Huffman die Idee, bestimmte Subreddits nur für zahlende User zugänglich zu machen. Bereits seit einigen Jahren gibt es «Reddit Premium»: Zahlende Nutzerinnen und Nutzer sehen dadurch keine Werbung und bekommen Zugang zum Subreddit r/lounge.

Dieses Konzept scheint gut zu funktionieren und Huffman sieht deswegen die Möglichkeit, Bezahl-Bereiche weiter auszubauen. Er sagt: «Ich denke, die bestehende altruistische, kostenlose Version von Reddit wird weiterhin existieren, wachsen und gedeihen, so wie sie es bisher getan hat. Aber jetzt werden wir die Tür für neue Anwendungsfälle öffnen, neue Arten von Subreddits, die exklusiven Inhalt oder private Bereiche haben können [...].».

Du musst dir also wahrscheinlich zunächst keine Sorgen machen, dass deine aktuellen Lieblings-Subreddits nicht mehr kostenlos zugänglich sind. Huffmans Aussage deutet eher darauf hin, dass für Premium-Abonnenten bestimmte neue Subreddits zugänglich gemacht werden könnten. In dem Fall handelt es sich weniger um klassische Paywalls, sondern eher um VIP-Bereiche für zahlende Abonnenten. Doch Huffman betont auch, dass es noch keine klaren Konzepte gibt.

Mehr Werbung, mehr Gewinn

Auf der anderen Seite soll mehr Werbung für mehr Geld sorgen. Jen Wong, die Geschäftsführerin für das operative Geschäft, betont, dass Reddit vergleichsweise wenig Werbung ausspielt. Laut Wong gehe es nicht darum, die Seite nun mit Werbung zu überfrachten, sondern die Bereiche zu identifizieren, an denen die Werbung auch gesehen wird.

Technisch lässt sich nachvollziehen, wo die User auf der Seite viel Zeit verbringen. 50 Prozent der Zeit verbringen die User demnach im Diskussionsbereich und dort gibt es bislang kaum Werbung. Hier können sich seitenlange Konversationen entwickeln, ohne dass die User eine Anzeige zu sehen bekommen. Das könnte sich in Zukunft ändern: Laut Wong experimentiert Reddit bereits mit Werbeanzeigen im Kommentarbereich.

Auch in der Suchergebnisanzeige könnte es laut Huffman mehr Werbung geben. Derzeit verbessert Reddit die Suchalgorithmen und möchte auch mehr auf KI setzen, um den Nutzerinnen und Nutzern bei der Suche relevante Inhalte zu zeigen. Dieser Bereich ließe sich laut Huffman ebenfalls gut monetarisieren. An solchen kontextabhängigen Werbeanzeigen arbeitet Reddit schon länger. Das bedeutet, dass die Werbung passend zu den Inhalten und zur Suche angezeigt wird. Zum Beispiel Campingzubehör in Campingthemen oder bei Camping-bezogenen Suchanfragen.

Gleichzeitig hat Reddit exklusive Vereinbarungen mit unter anderem Google und OpenAI. Diese Unternehmen dürfen Reddit-Inhalte selbst nutzen und sie etwa in den Google-Suchergebnissen ausspielen. Im Gegenzug erhält Reddit von Google Geld. Suchmaschinen ohne diese Vereinbarung werden ausgeschlossen.