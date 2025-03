News & Trends 18 4

Pebble lebt weiter: Core Devices stellt zwei neue Smartwatches mit E-Paper-Display vor

Während moderne Smartwatches mit immer mehr Sensoren und hochauflösenden Displays ausgestattet sind, geht Core Devices einen anderen Weg. Ihre beiden neuen Uhren setzen auf Simplizität, Benutzerfreundlichkeit und eine Akkulaufzeit, die Wochen statt Tage misst.

Als im Januar 2025 der Quellcode von PebbleOS offiziell freigegeben wurde, war das für viele Fans der legendären Smartwatch-Marke wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Der ehemalige Erfinder Eric Migicovsky verkündete zudem, bereits an Nachfolgemodellen zu werkeln. Und jetzt, wenige Monate später, ist klar: Pebble ist zwar nicht zurück – aber ihr Geist lebt weiter.

Mit Core Devices bringt Migicovsky das bewährte Konzept einer minimalistischen, extrem langlebigen Smartwatch mit E-Paper-Display zurück auf den Markt. Die Core 2 Duo und die Core Time 2 sollen das Erbe von Pebble weiterführen. Dies gab er auf seinem Blog bekannt.

Beide Uhren werden über den rePebble-Store in begrenzter Stückzahl verkauft, wobei die Verfügbarkeit maßgeblich von der Anzahl der verfügbaren Displays abhängt. Laut Migicovsky übersteigt die Zahl der Interessenten, die sich für Updates zum Pebble-Relaunch registriert haben, bereits jetzt die tatsächlich produzierbare Menge an Uhren. Dementsprechend werden wir die Geräte eher nicht in den Shop bekommen.

Core 2 Duo: die minimalistische Smartwatch mit Tasten und E-Paper-Display

Die Core 2 Duo ist die einfachere der beiden neuen Smartwatches und setzt auf die Essenz dessen, was Pebble einst so beliebt gemacht hat: ein leicht ablesbares, stromsparendes Monochrom-E-Paper-Display, physische Tasten zur Bedienung und eine Akkulaufzeit, die andere Smartwatches alt aussehen lässt.

Das 1,26-Zoll große Display mit einer Auflösung von 144 × 168 Pixeln ist stets eingeschaltet, verbraucht aber dank der E-Ink-Technologie kaum Energie. Die Anzeige ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar – ein Vorteil, den OLED- oder LCD-Displays nicht bieten können. Statt auf Touch-Bedienung zu setzen, navigierst du mit vier physischen Tasten, die eine einfache, haptische Steuerung ermöglichen sollen – selbst mit nassen oder verschwitzten Fingern.

Das Gehäuse der Uhr besteht aus leichtem, robustem Polycarbonat und ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Während viele moderne Smartwatches mit Sensoren überladen sind, konzentriert sich die Core 2 Duo auf das Wesentliche. Sie verfügt über eine 6-Achsen-IMU für Schritt- und Schlaftracking, einen Kompass und ein Barometer, verzichtet jedoch auf GPS oder einen Herzfrequenzsensor.

Die Core 2 Duo orientiert sich designtechnisch an der Pebble 2.

Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth, wodurch Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und Apps direkt auf der Uhr angezeigt werden. Ein integriertes Mikrofon und ein Lautsprecher ermöglichen zudem Sprachaufzeichnungen oder Anrufe, allerdings nur in Verbindung mit einem gekoppelten Smartphone.

Das für mich beeindruckendste Feature ist die Akkulaufzeit: Durch die Kombination aus E-Paper-Display und energieeffizienter Hardware hält die Core 2 Duo bis zu 30 Tage mit einer einzigen Ladung durch. Aufgeladen wird die Uhr über ein magnetisches Ladegerät.

Die Core 2 Duo richtet sich an Nutzer, die eine einfache, zuverlässige und langlebige Smartwatch suchen. Sie kostet 149 US-Dollar und soll im Juli 2025 auf den Markt kommen.

Core Time 2: ein Hauch von Farbe und ein Touch mehr Komfort

Während die Core 2 Duo die klassische Pebble-Philosophie fast unverändert übernimmt, bringt die Core Time 2 einige moderne Elemente ins Spiel. Das auffälligste Merkmal ist das 1,5-Zoll große E-Paper-Display, das im Gegensatz zur Core 2 Duo 64 Farben darstellen kann. Mit einer Auflösung von 200 × 228 Pixeln ist es zudem etwas schärfer und ermöglicht eine ansprechendere Gestaltung von Zifferblättern und Benachrichtigungen.

Neben den vier physischen Tasten bietet die Core Time 2 zusätzlich einen Touchscreen, der eine flexiblere Steuerung erlaubt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Metall, was der Uhr ein edleres Erscheinungsbild verleiht. Die genauen Farbvarianten sind noch nicht bekannt, doch es ist zu erwarten, dass mehrere Optionen zur Verfügung stehen werden.

Die Core Time 2 bietet zusätzlich ein Farbdisplay und einen Touchscreen.

Ein wesentlicher Unterschied zur Core 2 Duo ist der integrierte Herzfrequenzsensor, der eine kontinuierliche Pulsüberwachung ermöglicht. Dies macht die Uhr für Sportlerinnen und gesundheitsbewusste Nutzer interessanter, auch wenn sie keine vollständige Fitness-Smartwatch ersetzt.

Die Core Time 2 bietet die gleichen Bluetooth-Funktionen wie ihr kleineres Schwestermodell, inklusive Benachrichtigungen, Musiksteuerung und Mikrofon-/Lautsprecherintegration. Trotz des farbigen Displays und der erweiterten Funktionen soll die Akkulaufzeit ebenfalls bis zu 30 Tage betragen.

Der Preis für die Core Time 2 liegt bei 225 US-Dollar, die Markteinführung ist für Dezember 2025 geplant.

Software & Kompatibilität: PebbleOS lebt weiter

Beide Uhren basieren auf PebbleOS, einem Open-Source-Betriebssystem, das mit über 10 000 existierenden Pebble-Apps und Watchfaces kompatibel ist. Eine neue Companion-App für Android und iOS befindet sich in der Entwicklung, um die Verbindung zum Smartphone zu ermöglichen.

