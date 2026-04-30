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Peppa Wutz trifft Canva: lizenzierte Templates für Daheim und im Klassenzimmer

Canva und Hasbro bringen Peppa Pig auf die Designplattform. Über 60 Vorlagen stehen für Eltern, Großeltern und Lehrende in 18 Regionen bereit.

Als Opa einer Dreijährigen, für die Peppa Wutz momentan Heldinnen-Status genießt, freue ich mich über diese Nachricht: Es gibt neue, digitale Malvorlagen mit dem rosafarbenen Schweinchen.

Die Vorlagensammlung deckt zwei Bereiche ab. An Geburtstagskarten, Einladungen, Party-Deko und Social-Media-Posts werden vor allem Eltern und andere Familienangehörige Interesse haben. Alle Vorlagen sind mit Peppa-Pig-Assets versehen: Peppa, Schorsch, die typischen Schriftzüge und Objekte aus dem Alltag des kleinen Schweinchens.

Der zweite Bereich spricht eher Erzieherinnen oder Lehrende an: Sie finden eine Auswahl an Arbeitsblättern, Lernkarten und Postern.

Ein Beispiel der Canva-Vorlagen. Die Peppa-Elemente lassen sich auch in ein anderes Design kopieren.

Quelle: Stephan Lamprecht/Canva

Angebot trifft auf Nachfrage

Laut Presseerklärung bedient Canva mit dem Hasbro-Lizenzabkommen eine große Nachfrage. In den vergangenen zwölf Monaten hatten die Canva-Nutzerinnen über 1,4 Millionen Mal nach Peppa Pig gesucht. Sämtliche Vorlagen sind unter canva.com/peppa-pig verfügbar.

Ganz analog funktionieren diese Peppa-Produkte aus unserem Sortiment. Mit Stickern und Malvorlagen können kleine und große Fans des Schweinchens ihre Kreativität auch ohne Internetanschluss ausleben.

Malbuch Peppa Pig Stickern Malen Gestalten 50 Maltafel EUR 15,31 Peppa Pig Reise- Sketcher 57 Malbuch EUR 4,99 Peppa Wutz Ausmalbilder: Mein bunter Ma 19

Titelbild: Canva

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