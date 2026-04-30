Peppa Pig Stickern Malen Gestalten
Peppa Wutz trifft Canva: lizenzierte Templates für Daheim und im Klassenzimmer
Canva und Hasbro bringen Peppa Pig auf die Designplattform. Über 60 Vorlagen stehen für Eltern, Großeltern und Lehrende in 18 Regionen bereit.
Als Opa einer Dreijährigen, für die Peppa Wutz momentan Heldinnen-Status genießt, freue ich mich über diese Nachricht: Es gibt neue, digitale Malvorlagen mit dem rosafarbenen Schweinchen.
Die Vorlagensammlung deckt zwei Bereiche ab. An Geburtstagskarten, Einladungen, Party-Deko und Social-Media-Posts werden vor allem Eltern und andere Familienangehörige Interesse haben. Alle Vorlagen sind mit Peppa-Pig-Assets versehen: Peppa, Schorsch, die typischen Schriftzüge und Objekte aus dem Alltag des kleinen Schweinchens.
Der zweite Bereich spricht eher Erzieherinnen oder Lehrende an: Sie finden eine Auswahl an Arbeitsblättern, Lernkarten und Postern.
Angebot trifft auf Nachfrage
Laut Presseerklärung bedient Canva mit dem Hasbro-Lizenzabkommen eine große Nachfrage. In den vergangenen zwölf Monaten hatten die Canva-Nutzerinnen über 1,4 Millionen Mal nach Peppa Pig gesucht. Sämtliche Vorlagen sind unter canva.com/peppa-pig verfügbar.
Ganz analog funktionieren diese Peppa-Produkte aus unserem Sortiment. Mit Stickern und Malvorlagen können kleine und große Fans des Schweinchens ihre Kreativität auch ohne Internetanschluss ausleben.
Hamburger, Leseratte, Eishockey-Fan. Papa und Grosspapa. Bastelt ständig an seinem Smarthome herum. Interessiert an DIY, Outdoor, Mode und Kosmetik.
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